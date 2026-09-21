القوات الحكومية اليمنية تسقط مسيرة حوثية في جبهة الكدحة غربي تعز

ذكر المركز الإعلامي للقوات الحكومية اليمنية محور تعز العسكري، أن منسوبي القوات تمكنوا من إسقاط طائرة مسيرة لمليشيا الحوثي في جبهة الكدحة غربي تعز كانت محمّلة بقذيفة هاون.

في السياق، زار قائد محور تعز، قائد اللواء 145 مشاة، اللواء الركن خالد قاسم فاضل، جرحى القوات المسلحة الذين يتلقون العلاج في مستشفيات مدينة تعز.

وثمّن قائد المحور التضحيات التي يقدمها الأبطال في سبيل الدفاع عن الوطن والدين والكرامة، مؤكداً أن الإصابات التي تعرضوا لها ليست إلا أوسمة ستظل شاهدة على أجسادهم، وتجسّد تاريخ نضالهم المشرف للأجيال.

من جانبهم، أكد الجرحى إصرارهم على العودة إلى جبهات القتال، لتحرير اليمن واستعادة مؤسسات الدولة من مليشيا الحوثي.

أكد رئيس أركان حرب محور تعز اللواء عبدالعزيز المجيدي، أن القوات المسلحة استوعبت صدمة الأحداث السابقة في مناطق الساحل الغربي ومدينة المخا واستعادت زمام المبادرة الميدانية، مشيراً إلى أن المعركة في الساحل تحولت إلى جبهة كبيرة لاستنزاف قدرات مليشيا الحوثي ومحرقة لقياداتها وعناصرها.

وأوضح اللواء المجيدي، في تصريح لصحيفة "عكاظ" السعودية، أن معركة الساحل تشهد تصاعداً في العمليات وضعت عناصر المليشيات أمام مساحات من الرعب والموت دون تحقق أي نصر.

وقال المجيدي: "لن نفرط بالسيادة ولن تتنازل عن أي شبر من أراضي اليمن، وسوف نمارس واجباتنا الدستورية ونستعيد كافة المناطق والمدن التي لا تزال تحت سيطرة المليشيات، ومنها تلك التي سقطت أخيراً على امتداد الساحل الغربي وصولاً إلى باب المندب، دون إغفال تحرير العاصمة صنعاء".

وكشف المجيدي عن استمرار المعارك في جبهات الكدحة وجبل حبشي واتجاه الوازعية في بني عمرو وشريرة، لافتاً إلى أن القوات المسلحة في محوري تعز وطور الباحة إلى جانب قوات العمالقة ودرع الوطن تصدت لهجمات المليشيا وحشودها المعززة باتجاه تعز وطور الباحة بمحافظة لحج، وتكبيدها خسائر موجعة دون تمكينها من إحراز أي تقدم.



