60 مليار جنيه خسائر رأس المال السوقي بمنتصف تعاملات البورصة المصرية اليوم

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، متأثرة بضغوط بيعية دفعت غالبية المؤشرات إلى المنطقة الحمراء، فيما فقد رأس المال السوقي نحو 60 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 4.324 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.76%، ليسجل مستوى 54952.32 نقطة، مقابل 55371.47 نقطة عند بداية التعاملات، وبلغ أعلى مستوى له خلال الجلسة 55431.89 نقطة، بينما سجل أدنى مستوى عند 54705.15 نقطة.

وهبط مؤشر إيجي إكس 35 بنسبة 2.23%، ليصل إلى 6745.96 نقطة، مقارنة بمستوى فتح بلغ 6899.74 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 6900.06 نقطة، وأدنى مستوى عند 6699.09 نقطة.

وامتدت التراجعات إلى مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة، حيث انخفض مؤشر إيجي إكس 70 إلى مستوى 20418.53 نقطة، مقابل 21063.30 نقطة عند الفتح، بعدما سجل أعلى مستوى خلال الجلسة عند 21107.53 نقطة، وأدنى مستوى عند 20225.58 نقطة.

كما تراجع مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 2.54%، ليصل إلى مستوى 26931.41 نقطة، مقابل 27633.23 نقطة عند بداية الجلسة، وسجل أعلى مستوى عند 27676.64 نقطة، وأدنى مستوى عند 26706.07 نقطة.

وانخفض مؤشر الشريعة بنسبة 1.06%، ليسجل 6600.82 نقطة، مقابل 6671.40 نقطة عند الفتح، بعدما تحرك بين 6688.90 نقطة كأعلى مستوى و6562.65 نقطة كأدنى مستوى خلال التعاملات.