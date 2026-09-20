تراجع بورصات الخليج بعد إعلان الحوثيين ضرب أهداف في الرياض

تراجعت أسواق الأسهم الخليجية خلال تعاملات اليوم الأحد، مع انخفاض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية، عقب إعلان جماعة الحوثيين في اليمن استهداف أهداف وصفتها بـ«الحساسة» في العاصمة الرياض بصواريخ وطائرات مسيرة، ما أثّر على معنويات المستثمرين.

جاءت التحركات في الأسواق بعد ظهور ألسنة لهب وتصاعد دخان كثيف بالقرب من مطار الرياض الرئيسي، مساء السبت، بالتزامن مع إصدار السلطات السعودية تحذيرًا من خطر محتمل في محيط العاصمة.

وأغلق المؤشر السعودي الرئيسي على انخفاض بنسبة 0.3%، بعدما قلص جزءًا من خسائره خلال التعاملات المبكرة، متأثرًا بتراجع سهم «أكوا باور» بنسبة 2.8%. في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 1.3%، بعد أن سجل تراجعًا في بداية الجلسة.

وقال دانيال تقي الدين، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة «سكاي لينكس كابيتال»، إن تركيز المستثمرين يتجه إلى لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة دول الخليج هذا الأسبوع، مشيرًا إلى أن أي مؤشرات واضحة على خفض التصعيد قد تسهم في دعم ثقة المستثمرين.

وفي قطر، تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.1%، متأثرًا بهبوط سهم «صناعات قطر» للبتروكيماويات بنسبة 4.1%.

كما انخفض المؤشر الرئيسي في البحرين بنسبة 0.2%، وتراجع المؤشر الرئيسي في الكويت بنسبة 0.7%، فيما هبط مؤشر سلطنة عمان بنسبة 0.3%.

وخارج منطقة الخليج، تراجع المؤشر القيادي في البورصة المصرية بنسبة 0.2%.

وتأتي هذه التطورات في ظل اتساع نطاق التوترات الإقليمية، فيما أفادت ثلاثة مصادر إيرانية مطلعة على المناقشات بأن الصين حثت طهران على المساعدة في كبح هجمات الحوثيين، عقب دعوة وجهتها السعودية إلى بكين بهذا الشأن.