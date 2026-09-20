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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميًا .. كريستنسن يغيب عن صفوف برشلونة لعدة أسابيع بسبب الإصابة

. كريستنسن
. كريستنسن
أ ش أ

كشف نادي برشلونة اليوم الأحد تفاصيل إصابة مدافعه الدنماركي أندرياس كريستنسن، والتي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام إشبيلية على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

وواصل برشلونة انطلاقته القوية خلال الموسم الحالي على الصعيد المحلي بتحقيق الفوز الخامس وتصدر ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، عقب تحقيقه الفوز بثلاثية مقابل هدف لصالح إشبيلية على أرض الأخير.

وتعرض كريستنسن للإصابة في الدقيقة 59 من المباراة ليخرج ويحل جيرارد مارتين بديلاً له.

وذكر النادي - في بيان طبي اليوم أن قلب الدفاع الدنماركي تعرض لإصابة عضلية في فخذه الأيسر، ويغيب على إثرها على مدار الأسابيع القليلة الماضية، ما يمثل انتكاسة جديدة للمدافع المخضرم.

وأكدت الفحوصات، التي خضع لها اللاعب صباح الأحد، تعرضه لإصابة عضلية في العضلة المستقيمة الفخذية بساقه اليُسرى، فيما أفاد النادي بأن اللاعب سيغيب على مدار الأسابيع القليلة المقبلة وستحدد وتيرة تعافيه مدى جاهزيته للمباريات القادمة.

ويتطابق التشخيص الطبي لحالة اللاعب مع ما أدلى به مدربه هانسي فليك مساء أمس /السبت/ عقب المباراة، حيث أكد أن الفريق سيفتقد لجهود كريستنسن لفترة من الوقت.

وبدأ المدافع البالغ من العمر 30 عامًا المباراة ضد إشبيلية وراسينج سانتاندير، حيث قدم مساهمة في الهدف الأول لرافينيا في مباراة الأمس، لكنه لم يستطع إكمال المباراة حيث تعرض للإصابة في الدقيقة 58 بسبب تداخل مع لاعب إشبيلية روبي أور.

وخرج اللاعب من المباراة وشوهد وهو يبكي على دكة البدلاء في ملعب رامون سانشيز بزخوان، بسبب الإصابة.

وعانت مسيرة كريستنسن مع برشلونة من سلسلة إصابات أعاقت مساهماته وأثرت عليه سواء من الناحية الرياضية أو النفسية، ففي موسم 2025-2026، غاب عن 32 مباراة (مع النادي والمنتخب) بسبب تمزق في الرباط الصليبي، وعن ثلاث مباريات أخرى بسبب مشاكل في عضلة الساق؛ أما في موسم 2024-2025، فقد غاب عن 37 مباراة بسبب إصابة في وتر أكيليس وعن 16 مباراة بسبب شد عضلي.

نادي برشلونة أندرياس كريستنسن ملعب رامون سانشيز بيزخوان

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