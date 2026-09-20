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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

3 مفاتيح للنجاح و5 للتوازن.. أبرز رسائل البابا تواضروس لكهنة ببا والفشن

البابا تواضروس والآباء الكهنة
البابا تواضروس والآباء الكهنة
ميرنا رزق

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، بمجمع كهنة إيبارشية ببا والفشن وسمسطا وأسرهم، إلى جانب الأخوات المكرسات بالإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية بمدينة ببا.

ثلاثة مفاتيح

وتحدث قداسته معهم عن «الحياة المتوازنة»، موضحًا أن نجاح الإنسان في الحياة يقوم على ثلاثة مفاتيح رئيسية: النظام، والوقت، والتوازن.

وأشار البابا، إلى أن النظام ضروري للنجاح، وأن الوقت يمنح الإنسان فرصة للنمو، مؤكدًا أهمية أن يأخذ كل أمر وقته الكافي، بينما يمثل التوازن حالة من الاعتدال التي تمنح الإنسان أمانًا وتساعده على تحقيق التوافق بين جوانب حياته المختلفة.

وأوضح أن الحياة الروحية تحتاج إلى التوازن بين الخدمة والخلوة، والعمل والتأمل، والجهاد والنعمة، مشيرًا إلى أن الإنسان يجاهد، بينما يمنحه الله النعمة.

أنواع التوازن 

كما تناول قداسة البابا خمسة أنواع من التوازن، هي: التوازن بين الجسد والروح، والعقل والعاطفة، والحق والواجب، والانتماء والعولمة، والزمن والأبدية.

وأكد أهمية التمسك بالانتماء للكنيسة والأسرة والوطن، وتعليم الأبناء قيمة الانتماء لمصر، مع الاستفادة من إيجابيات العولمة دون الذوبان فيها.

وفي ختام اللقاء، وزع قداسة البابا شهادات التخرج على من أنهوا دراستهم في معهد الأنبا أثناسيوس للدراسات المسيحية التابع للإيبارشية.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني إيبارشية ببا والفشن قداسة البابا المكرسات

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