لحظة وصول قداسة البابا تواضروس مقر مطرانية ببا والفشن | صور

وصل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء امس السبت، مقر مطرانية ببا والفشن وسمسطا، في إطار زيارته للإيبارشية التي بدأت أمس.

وكان في استقباله خورس الشمامسة حيث رتلوا لحن استقبال الأب البطريرك، وتحرك موكب قداسة البابا في إتجاه الكنيسة الرئيسية، وهي كنيسة الشهيد مار جرجس.

وأعاد نيافة الأنبا إسطفانوس أسقف إيبارشية ببا والفشن، الترحيب بقداسة البابا، ثم هنأ قداسته

أبناء الكنيسة بعيد الصليب الذي اقترب موعده، ونوه إلى الاحتفال باليوبيل الفضى لسيامة نيافة الأنبا إسطفانوس.

وأضاف: "نفرح بوجود الكنيسة كمكان للعبادة ونقاوة القلب والتقرب إلى الله، كما نشكر الله كثيرًا على وجودنا في مصر ونشكر السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل الجهات الأمنية في بني سويف والسيد مدير الأمن وكل معاونيه، نحييهم جميعًا".

وعلق: "الكنيسة هي المكان الذي نتعلم فيه كيف نعيش مع الله في حياة صحيحة، ونتعلم الأمانة في الفكر والعلاقات والسلوك "كُنْ أَمِينًا إِلَى الْمَوْتِ فَسَأُعْطِيكَ إِكْلِيلَ الْحَيَاةِ." (رؤ٢: ١٠) الأمانة ضرورية لكل إنسان في كل وقت، ومن يكون أمينًا على الأرض سوف يأخذ إكليل الحياة في السماء.