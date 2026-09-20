«موارد تبني وطن».. تامر عبد الحميد يترأس أول اجتماعات أمانة تنمية الموارد بـ«مستقبل وطن»

ترأس النائب تامر عبد الحميد، أمين أمانة تنمية الموارد المركزية بحزب مستقبل وطن، أول اجتماعات الأمانة عقب الإعلان عن تشكيلها الجديد، بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة.

وأكد النائب تامر عبد الحميد أن خطة الأمانة خلال المرحلة المقبلة تستهدف طرح أفكار مبتكرة وقابلة للتنفيذ، وتحويلها إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الأمانات المركزية النوعية من خلال بروتوكولات عمل مشتركة.

المحاور الرئيسية لخطة عمل الأمانة

وناقش الاجتماع المحاور الرئيسية لخطة عمل الأمانة، وسبل تنمية الموارد المتاحة واستثمارها بالشكل الأمثل، بما يحقق أقصى استفادة منها ويدعم جهود الحزب في خدمة الوطن والمواطن.

وقال النائب تامر عبد الحميد: «نبدأ مرحلة جديدة بروح الفريق، ورؤية واضحة، وعمل جاد»، مؤكدًا أن شعار «موارد تبني وطن» ليس مجرد شعار للأمانة، وإنما منهج عمل وطموح تسعى الأمانة إلى تحويله إلى واقع.