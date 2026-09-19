برلماني: التحول الرقمي يفتح آفاقا جديدة لتطوير الخدمات الصحية

قال نبيل العطار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن متابعة منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد تمثل خطوة مهمة في إطار خطة الدولة لتطوير الخدمات الحكومية والاعتماد بصورة أكبر على التكنولوجيا الحديثة.

وأضاف العطار في تصريحات خاصة أن القطاع الصحي من القطاعات التي يمكن أن تستفيد من التحول الرقمي وتكامل قواعد البيانات، لما لذلك من دور في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات، وتحسين سرعة تداول المعلومات بين الجهات المعنية، ورفع كفاءة منظومة تقديم الرعاية الصحية.

التوسع في الرقمنة

وأوضح عضو لجنة الصحة أن التوسع في الرقمنة يجب أن يتزامن مع تطبيق أعلى معايير حماية البيانات والأمن السيبراني، خاصة أن الخدمات الصحية ترتبط ببيانات ومعلومات ذات طبيعة خاصة، مشددًا على أهمية توفير بنية تكنولوجية قوية تضمن سرعة وكفاءة تقديم الخدمات.

وأشار إلى أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في القطاع الصحي يمكن أن يفتح المجال أمام تطوير العديد من الخدمات وتحسين آليات إدارة البيانات ودعم اتخاذ القرار، بما ينعكس في النهاية على مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.