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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

إيمان العاصي تتألق بإطلالة سوداء لافتة في حفل دير جيست.. صور

إيمان العاصي
إيمان العاصي
آية التيجي

خطفت الفنانة إيمان العاصي الأنظار خلال أمس حضورها حفل دير جيست، بإطلالة أنيقة باللون الأسود جمعت بين الفخامة واللمسات العصرية، وظهرت خلالها بإطلالة لافتة عكست ذوقها في اختيار الأزياء والمجوهرات.

تفاصيل إطلالة إيمان العاصي في حفل دير جيست

اختارت إيمان العاصي فستانًا أسود طويلًا بتصميم أنيق يعتمد على الخامات اللامعة والتفاصيل المطرزة، مع أجزاء من القماش الشفاف عند منطقة التنورة، ما منح الإطلالة طابعًا أنثويًا راقيًا.

وجاء الجزء العلوي من الفستان بتفاصيل لامعة ومتدلية على الأكتاف، بينما تميز التصميم بقصة تحدد القوام وتنسدل بشكل طويل حتى الأرض، لتظهر الإطلالة بمزيج من البساطة والفخامة.

إيمان العاصي

وأكملت إيمان العاصي إطلالتها بتسريحة شعر مرفوعة على شكل ذيل حصان مشدود، وهو ما أبرز ملامح وجهها ونسق بشكل واضح مع تصميم الفستان.

إيمان العاصي

مكياج إيمان العاصي

اعتمدت الفنانة مكياجًا بألوان دافئة، مع تحديد واضح للعينين ورموش بارزة، إلى جانب درجات برونزية على البشرة وأحمر شفاه بدرجة هادئة، لتكتمل اللمسة الأنيقة للإطلالة.

إيمان العاصي

كما اختارت أقراطًا فضية لامعة بتصميم دائري بارز، مع أساور وخاتم من المجوهرات، لتضيف لمسات من البريق إلى الفستان الأسود.

إيمان العاصي

وتداولت صور إيمان العاصي من حفل دير جيست، وسط اهتمام بإطلالتها وتفاصيل الفستان وتسريحة الشعر والمكياج، خاصة مع اعتمادها اللون الأسود كلون أساسي للإطلالة.

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي
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