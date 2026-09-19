بالأحمر الناري.. ياسمين عبد العزيز تتألق في دير جيست 2026

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صور جديدة للفنانة ياسمين عبد العزيز وذلك خلال حضورها حفل جوائز دير جيست 2026.

إطلالة ياسمين عبد العزيز

تألقت ياسمين عبد العزيز في الحفل بإطلالة ملفتة، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون الأحمر الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات ولكن اتسم التصميم بالريش وهو ما جعلها محط أنظار الجميع.

أنتعلت ياسمين عبد العزيز حذاء صيفي أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ياسمين عبد العزيز على خصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

يذكر أن انطلقت مساء أمس فعاليات حفل توزيع جوائز دير جيست 2026 في دورته الـ23، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام كان أبرزهم الفنانة درة ، عمرو مصطفى، وسوسن بدر، وسماح أنور، وسلاف فواخرجي، وأحمد مجدي، والملحن نادر نور، وإيمان العاصي، وغيرهم من نجوم الوسط الفني.