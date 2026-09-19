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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ريهام عبد الغفور تستعرض أناقتها بفستان لافت.. شاهد

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
هاجر هانئ

حرصت الفنانة ريهام عبد الغفور على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة لها خلال مشاركتها في حفل دير جيست 2026.


إطلالة ريهام عبد الغفور


خطفت ريهام عبد الغفور الأنظار في الصور بإطلالة راقية كشفت عن ذوقها الأنيق، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الأسود المزين بالكامل بالتطريزات المميزة.
تزينت ريهام عبد الغفور بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على الإنستجرام.
أما من الناحية الجمالية، بدت ريهام عبد الغفور بخصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها الذي كشف عن جمال ملامحها.

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

إطلالات ريهام عبد الغفور

تعتبر ريهام عبد الغفور من النجمات اللاتي تخطف الأنظار بجمالها الطبيعي و إطلالاتها الراقية التي تحرص دائما على اختيارها بشكل مميز مما يجعلها محط أنظار الجميع بالأخص خلال حضورها الحفلات والمناسبات الرسمية.

تعتمد ريهام عبد الغفور على التنوع و التجديد و عدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة و الأزياء.

ريهام عبد الغفور إطلالة ريهام عبد الغفور صور ريهام عبد الغفور اطلالات ريهام عبد الغفور

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