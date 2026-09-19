سبب بداية العام الدراسي في المدارس قبل الجامعات..رفعت فياض يوضح

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، إن العام الدراسي بدأ في المدارس منذ أسبوع، وذلك لرغبة وزارة التربية والتعليم في الوصول بالعام الدراسي إلى 183 يوما.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن العام الدراسي في معظم دول العالم لا يقل عن 183، وذلك ليتيح للطلاب وأعضاء التدريس شرح المناهج، متابعا: كان من المعتاد أن يبدل العام الدراسي في الجامعات والمدارس معا ولكن الوضع اختلف العام الحالي.

واسترسل: اليوم بداية العام الدراسي الجديد للجامعات، ويدخل الجامعات ما يقارب من 4 ملايين طالب وطالبة.

وأوضح أن كل الجامعات تكون على أعلى مستوى من الجاهزية، لاستقبال الطلاب، وتهيئة القاعات والمعامل والمدن الجامعية، وذلك لتسهيل التسكين على الطلاب الجدد