ترامب يلجأ لقانون جراهام لمعاقبة روسيا وإيران ودول أخرى.. لماذا؟

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون "العقوبات الجهنمية" الذي قدمه السيناتور الراحل ليندسي جراهام، والذي كان مقربًا من ترامب بصورة كبيرة.

لماذا جراهام؟

وفق الصحف الأمريكية، يوسع قانون جراهام، العقوبات المفروضة على روسيا وإيران ويمنح الرئيس سلطة فرض تعريفات جمركية تصل إلى 100% على الدول التي تشتري النفط والغاز الروسيين

قال البيت الأبيض إن ترامب وقّع قانون ليندسي جراهام للعقوبات على روسيا وإيران لعام 2026 في 18 سبتمبر، والذي يجيز فرض عقوبات وتعريفات وحظر إضافية تستهدف روسيا مع تمديد العقوبات الحالية على إيران.

كما يمنح القانون الرئيس الأمريكي سلطة فرض تعريفات جمركية تصل إلى 100% على الدول التي تشتري النفط والغاز الروسي، مما قد يزيد الضغط على الدول التي تواصل التجارة مع موسكو.

سُمّي التشريع على اسم جراهام، الذي كان يدعو إلى فرض قيود أكثر صرامة على روسيا. ورحّب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتوقيع ترامب على مشروع القانون، وشكر الرئيس الأمريكي وأعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب على دعمهم له.

أكد زيلينسكي دعوات جراهام لمواصلة الضغط على روسيا، بما في ذلك فرض عقوبات تستهدف الدول التي تشتري النفط الروسي، أو تقدم خدمات مالية لموسكو، أو تحافظ على علاقات تجارية مع شركات مرتبطة بالحكومة الروسية.

وقال إنه ينبغي تنفيذ التشريع بشكل كامل وسريع، واصفاً ذلك بأنه أفضل طريقة لتكريم ذكرى جراهام.

قال زيلينسكي: “يأتي السلام من خلال القوة. ويأتي الهدوء من خلال الأمن. وأفضل ضمان للأمن هو العزم”.