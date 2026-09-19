طيران الاحتلال المروحي يطلق نيرانه تجاه المناطق الجنوبية بغزة

واصل طيران الاحتلال الإسرائيلي خروقاته في قطاع غزة خارقا للاتفاق الذي جرى بموجبه وقف إطلاق النار وجرى التوافق برعاية الوسطاء بين المقاومة الفلسطينية في غزة وجيش الاحتلال .

جرى إطلاق النار في أكتوبر ٢٠٢٥ لكن لم تلتزم إسرائيل من وقتها وقتلت مئات الفلسطينيين.

وشنت مروحية غارات واطلقت نيرانها تجاه المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس جنوبي القطاع.

واصلت قوات الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لليوم الـ344 على التوالي، عبر القصف وإطلاق النار تجاه مناطق متفرقة من القطاع، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين، بينهم طفل بحالة حرجة.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى الشفاء بوصول الشهيد حذيفة عوض وعدد من المصابين، بينهم طفل في حالة حرجة، إثر قصف قوات الاحتلال دراجة نارية في مخيم التقوى بحي الشيخ رضوان، غرب مدينة غزة.

وفي وسط القطاع، استشهد الشاب كرم مسعد المسارعة متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في شارع جولس بمخيم النصيرات، فيما أصيب آخرون بنيران الاحتلال في محيط مجمع ناصر الطبي، غربي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.