تهديد وضرب.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة الشرقية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطعى فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنا حدوث مشاجرة بين أحد الأشخاص وسيدة ممسكةً بسلاح أبيض بالشرقية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 13 سبتمبر تبلغ لمركز شرطة الزقازيق من (ربة منزل- مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من (شقيقتها – مقيمة بذات الدائرة) لنشوب مشاجرة بينهما وقيام الأخيرة بالتعدى عليها بالضرب وتهديدها بسلاح أبيض "كتر" إثر خلافات عائلية بينهما ، وحال قيام شقيقهما (عامل – مقيم بذات الدائرة) بمحاولة الفض بينهما قامت المشكو فى حقها بالتعدى عليه بالضرب.

أمكن ضبط الطرفين ، وبحوزة المشكو فى حقها (الكتر المستخدم فى التعدى)، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.