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المدير الرياضي للاتحاد يكشف تفاصيل 24 صفقة جديدة وخطة بناء الفريق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المدير الرياضي للاتحاد يكشف تفاصيل 24 صفقة جديدة وخطة بناء الفريق

محمد عادل صديق المدير الرياضي لنادي الاتحاد السكندري
محمد عادل صديق المدير الرياضي لنادي الاتحاد السكندري
يارا أمين

كشف محمد عادل صديق، المدير الرياضي لنادي الاتحاد السكندري، تفاصيل خطة النادي لتكوين فريق جديد قادر على المنافسة خلال المواسم المقبلة، مشيرًا إلى إبرام 24 صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات.

وقال محمد عادل، خلال تصريحاته مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامج «مودرن سبورتس» على قناة Modern MTI، إن النادي قام ببناء قوام جديد للفريق، خاصة في ظل وجود عدد من النواقص في مراكز مختلفة عقب رحيل بعض اللاعبين وانتهاء إعارات عدد آخر منهم.

وأوضح أن تدعيم الفريق جاء من خلال تعاون بين حمزة الجمل، المدير الفني، ومحمد سلامة، رئيس النادي، الذي وفر الجانب المالي لإتمام الصفقات وتدعيم صفوف الفريق.

وأضاف: «الهدف كان بناء فريق لمدة موسمين أو ثلاثة مواسم، وقمنا بالمزج بين عنصري الخبرة والشباب».

وأكد المدير الرياضي أن العمل داخل النادي لم يقتصر على تدعيم صفوف الفريق فقط، بل شمل أيضًا وضع هيكلة إدارية احترافية، وتحديد أدوار كل شخص داخل المنظومة، من أجل توفير أكبر قدر من الاستقرار وتحقيق الأهداف الموضوعة.

وأشاد محمد عادل بحمزة الجمل وجهازه الفني والطبي والإداري، مؤكدًا أنه يستمتع بالعمل معهم، وأن الجميع داخل النادي لديه حماس كبير لتقديم أفضل مستوى خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي هو الاستمرار في العمل وتطوير المنظومة، من أجل إعادة الاتحاد السكندري إلى المكانة التي تليق به بين الأندية الجماهيرية الكبيرة في مصر

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