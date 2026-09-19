43.6 مليار دولار .. الجيش الأمريكي يكشف تكلفة الحرب ضد إيران



كلفت الحرب في إيران الجيش الأمريكي 43.6 مليار دولار حتى 3 سبتمبر، وذلك وفقاً لتحديث قدمته القيادة المركزية الأمريكية إلى لجان الأمن القومي في الكونجرس.

وجاء في التحديث : ومن شبه المؤكد أن هذا التقدير للتكلفة يقل عن التكلفة الفعلية؛ إذ لا يشمل نفقات إصلاح المباني في القواعد الأمريكية المنتشرة في أنحاء الشرق الأوسط والتي تضررت أو دُمرت جراء الضربات الإيرانية خلال الحرب، بما في ذلك المركز اللوجستي التابع للبحرية الأمريكية في البحرين.

وقدّر البنتاجون أنه أنفق 28.1 مليار دولار لتعويض الذخائر المستهلكة - مثل القنابل وصواريخ الاعتراض الخاصة بالدفاع الجوي - منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على إيران في 28 فبراير.

وقد تسبب الصراع الممتد في الشرق الأوسط في نقص في الذخائر الحيوية، وهو ما قد يجعل الولايات المتحدة عرضة للخطر في مناطق أخرى من العالم، مثل منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أنه تم نشر أكثر من 50 ألف جندي أمريكي في منطقة مسؤولية القيادة المركزية لدعم المجهود الحربي؛ مضيفا " وقد لقي ما لا يقل عن 18 أمريكياً حتفهم وأصيب أكثر من 800 آخرين منذ اندلاع الصراع.

كما تضمن التقرير تفصيلاً للتكاليف المرتبطة بكل فرع من فروع القوات المسلحة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية: كما تكبدت البحرية 2.2 مليار دولار لتشغيل عدة حاملات طائرات وأكثر من 20 سفينة حربية. أما القوات الجوية - التي فقدت عشرات الطائرات خلال الحرب - فقد أنفقت 6.6 مليار دولار، في حين تكبد الجيش تكاليف إضافية بلغت 1.6 مليار دولار.

يأتي أحدث تقدير لتكلفة الحرب مع إيران بعد أيام فقط من طرح النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي، توماس ماسي، بنوداً لعزل وزير الدفاع بيت هيجسيث، متهماً إياه بانتهاك الدستور من خلال مواصلة العمليات العسكرية في إيران دون موافقة الكونجرس.



وفي مقابلة مع صحيفة "يو إس إيه توداي" (USA TODAY) يوم 16 سبتمبر، وصفت السيناتور تامي داكوورث (ديمقراطية عن ولاية إلينوي) هيجسيث بأنه "أكثر وزراء الدفاع افتقاراً للكفاءة في تاريخ الأمة ".

وقالت: "لقد أثبت خلال فترة توليه منصبه مدى افتقاره الفعلي للكفاءة، وهو أمر يواصل الإضرار بأمننا القومي وتكبيد دافعي الضرائب الأمريكيين مليارات الدولارات".