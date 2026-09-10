ترامب: انتصرنا في الحرب ضد إيران ونتوقع انتهاءها بعد انتخابات التجديد النصفي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة "انتصرت في الحرب ضد إيران"، متوقعا أن تنتهي الحرب مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، ومؤكدا أن بلاده تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز.. فيما حذر من أن الولايات المتحدة ستضرب "جبل الفاس" إذا مارست إيران أنشطة نووية فيه.

وأضاف ترامب - خلال كلمته أمام مؤتمر اللجنة الوطنية الجمهورية للناشئين في مدينة دالاس بولاية تكساس؛ وهو أول مؤتمر انتخابي نصف سنوي للحزب الجمهوري - أن إيران "تنهار"، واصفا إياها بأنها كانت "المتنمر" في الشرق الأوسط لعقود، ومؤكدا أنها لم تعد كذلك الآن.

وأكد ترامب أن الحرب مع إيران كانت ضرورية لمنعها من الحصول على سلاح نووي، متسائلا أمام الحضور: "هل يعتقد أحد هنا أن إيران يجب أن تمتلك سلاحا نوويا؟"، فرد الحشد بصوت مدو: "لا".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة "تفوز في الحرب" ضد إيران، مؤكدًا أن سياسات إدارته تقوم على "العقلانية والمنطق".

وفيما يتعلق بمضيق هرمز، قال ترامب إن الجيش الأمريكي يسيطر عليه بشكل كامل، مجددا دعوته إلى إعادة تسميته "مضيق ترامب".

وأضاف أن السيطرة على المضيق تأتي في إطار مواجهة إيران، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "تفوز بالحرب" وتسيطر على المضيق بشكل كامل.

(الطاقة وأسعار النفط)

وعن تداعيات الحرب على الطاقة، أقر ترامب بأن الحرب مع إيران تسببت في ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب الأسواق المالية، مشيرا إلى أن سوق الأسهم الأمريكية كان يسجل أرقاما قياسية، وأن أسعار النفط كانت منخفضة قبل الحرب.

وقال ترامب: "سأخفض الأسعار بشكل كبير"، مضيفا أن أسعار المواد الغذائية وجميع السلع الأخرى تقريبا؛ تنخفض بسرعة، ومتوقعا أن تنخفض أسعار النفط أيضا عندما "ننتصر في الحرب مع إيران".

ولفت إلى أن أسلافه "هدروا تريليونات الدولارات" في عمليات احتيال مرتبطة بالطاقة الخضراء، معتبرا أن هذه السياسات تسببت في أزمة القدرة على تحمل التكاليف.

كما أكد أن إدارته ستضمن استقرار قطاع الطاقة، وستدعم الجيش الأمريكي للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

(نجاحات غير مسبوقة)

وقال ترامب إن إدارته حققت "نجاحات غير مسبوقة" خلال العامين الماضيين، وتواصل العمل لجعل الولايات المتحدة "أكثر قوة وأمنا وازدهارا وحرية".

ووصف ترامب، ولايته الرئاسية الثانية بأنها "الأكثر نجاحا" على الإطلاق.. قائلا إن العامين الماضيين شهدا أداء ناجحا من الناحية المالية ومن جميع النواحي الأخرى.

وأضاف: "أريدكم أن تتذكروني بعد أربع أو خمس سنوات عندما يشهد هذا البلد ازدهارا هائلا. تذكروا، أنا من بدأ كل هذا".



(أمن الحدود)

وفي ملف أمن الحدود، أشاد ترامب بجهود إدارته.. وقال إن الولايات المتحدة "أوقفت الهجرة التي كانت تشكل كارثة تهدد بلادنا"، مؤكدا أن عمليات العبور غير القانونية عبر الحدود الجنوبية توقفت فعليا.

وأضاف ترامب أن الديمقراطيين سمحوا بدخول 25 مليون مهاجر غير شرعي إلى الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن دخول المخدرات إلى البلاد انخفض بشكل كبير.



(انتقاد الديمقراطيين)

وهاجم ترامب الديمقراطيين، محذرا من أن عودتهم إلى السيطرة على الكونجرس ستؤدي إلى تراجع الولايات المتحدة، زاعما أن البلاد ستحتاج إلى عقد من الزمن للتعافي من سياسات "اليسار الراديكالي".

وقال: "إذا سلمنا مستقبل أمريكا للديمقراطيين اليساريين المتطرفين... فستكون مأساة"، داعيا الناخبين إلى التصويت للجمهوريين، ومؤكدا أن الولايات المتحدة ستتمكن بذلك من "ترك العالم خلفنا لأجيال قادمة".

وحذر ترامب من أن خسارة الانتخابات ستعني، على حد قوله، عودة الولايات المتحدة "إلى الجحيم مرة أخرى"، في إشارة إلى الحرب مع إيران، مؤكدًا ضرورة فوز الجمهوريين للحفاظ على إنجازات إدارته.

(حشد الجمهوريين لانتخابات التجديد النصفي)

ودعا ترامب، الجمهوريين إلى الاتحاد والفوز في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقرر عقدها في 3 نوفمبر، مؤكدا أنه "يجب أن نفوز بالانتخابات المقبلة للحفاظ على الإنجازات".

وقال إن انتخابات التجديد النصفي المقبلة ستكون من بين أهم الانتخابات في تاريخ الولايات المتحدة، معتبرا أنها اختبار يمكن أن يحدد مصير البلاد خلال الـ250 عاما المقبلة.

وحث الناخبين على السماح له وللمشرعين الجمهوريين بـ"إتمام المهمة" لإعادة بناء الولايات المتحدة، قائلا إن التصويت في الانتخابات المقبلة سيحدد ما إذا كانت البلاد "ستتعثر عند بوابة البداية للسنوات الـ250 القادمة" أم "ستنطلق إلى الأمام ولن تنظر إلى الوراء أبدا".

وتعهد ترامب بدفع 5 آلاف دولار لكل أمريكي بالغ إذا فاز الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي.. وقال «إذا فاز الجمهوريون، فأنتم تفوزون معنا، وتحصلون على 5 آلاف دولار. سيطلق عليها اسم /أرباح ترامب/. تهانينا".

وتابع: "إذا فاز الجمهوريون بمجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكي، بسبب نجاحنا الاقتصادي الهائل.. فسأقوم بتوزيع أرباح على كل مواطن بالغ في الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 5000 دولار"، مضيفا أن الأمر "يشبه إلى حد كبير قيام شركة ناجحة" بدفع أرباح للمستثمرين.

وكان الجمهوريون قد عقدوا في مدينة دالاس مؤتمرًا استثنائيًا لمدة يومين، في إطار استعدادات الحزب لانتخابات التجديد النصفي، ووضع الرئيس ترامب في قلب التحركات الانتخابية للحزب هذا الخريف.