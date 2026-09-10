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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ضع ثمرة منها فى اللانش بوكس.. فوائد تناول التفاح يوميًا

ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا
ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا
رنا عصمت

يعد التفاح من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية المهمة، كما يمكن أن يكون إضافة بسيطة ومفيدة للنظام الغذائي اليومي، بفضل احتوائه على الألياف ومجموعة من المركبات النباتية.

 لذا ننصح بوضع ثمرة من التفاحة لطفلك فى لانش بوكس.

ومن أبرز فوائد تناول التفاح للاطفال:

 

1- دعم صحة الجهاز الهضمي: يحتوي التفاح على الألياف التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء ودعم عملية الهضم.

2- زيادة الشعور بالشبع: قد تساعد الألياف الموجودة في التفاح على الشعور بالامتلاء لفترة أطول.

3- دعم صحة القلب: يرتبط تناول الفواكه الغنية بالألياف ضمن نظام غذائي متوازن بدعم صحة القلب.

4- الحصول على مضادات الأكسدة: يحتوي التفاح على مركبات نباتية ومضادات أكسدة تساعد في حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي.

5- المساعدة على الترطيب: يحتوي التفاح على نسبة جيدة من الماء، ما يجعله خيارًا مناسبًا ضمن النظام الغذائي اليومي.

وينصح بتناول التفاح كجزء من نظام غذائي متوازن ومتنوع، مع عدم الاعتماد على نوع واحد من الفاكهة للحصول على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

المصدر هيلثي لاين

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ضع ثمرة منها فى اللانش بوكس.. فوائد تناول التفاح يوميًا

ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا
ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا
ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا

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