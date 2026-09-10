بسبب الفوضى والعنصرية.. تقييد راكب بشريط لاصق داخل طائرة أمريكية

شهدت إحدى الرحلات الجوية التابعة للخطوط الجوية الأمريكية واقعة غير مألوفة، بعدما اضطر أفراد الطاقم وعدد من الركاب إلى تقييد أحد المسافرين بأربطة بلاستيكية وتثبيته في مقعده باستخدام شريط لاصق، إثر دخوله في حالة من الفوضى والاعتداء على عدد من الأشخاص داخل الطائرة.

وبدأت الواقعة على متن الرحلة رقم 618 التابعة للخطوط الجوية الأمريكية، والتي كانت في طريقها من مطار دالاس فورت وورث الدولي إلى مطار نيوارك ليبرتي الدولي في ولاية نيوجيرسي.

ووفقًا لما نقلته تقارير إعلامية، وقع الاضطراب بعد نحو ساعتين من إقلاع الطائرة، عندما بدأ الراكب في توجيه عبارات مسيئة وعنصرية ومعادية للمثليين إلى بعض أفراد الطاقم والركاب، قبل أن يتطور الموقف إلى اعتداء جسدي.

ومع تصاعد حالة التوتر داخل المقصورة، قرر طاقم الطائرة تحويل مسار الرحلة والهبوط اضطراريًا في مطار بالتيمور واشنطن الدولي بولاية ماريلاند، حيث كانت قوات إنفاذ القانون في انتظار الطائرة، وألقت القبض على الراكب فور هبوطها.

وقال أحد الركاب، خوان ميخيا، إنه كان يجلس على بعد صفين من الرجل، ولاحظ تحول الأجواء داخل الطائرة من الهدوء إلى حالة من الصراخ والفوضى، قبل أن يشاهد الراكب ممسكًا بأحد المسافرين من رقبته.

وأضاف راكب آخر، ريتشارد أولينيك، أن الرجل وجه إهانة عنصرية إلى إحدى المضيفات، قبل أن يتدخل عدد من الركاب لمساعدة طاقم الطائرة في السيطرة عليه، إلا أنه اعتدى على بعض المتدخلين أيضًا.

وفي نهاية المطاف، جرى تقييد الراكب بأربطة بلاستيكية وتثبيته في مقعده بواسطة شريط لاصق لنحو 15 دقيقة، إلى حين هبوط الطائرة ووصول قوات الأمن.

وقال ميخيا إنه تعرض للعض في يده أثناء محاولة السيطرة على الراكب، بينما أشار إلى أن الرجل كان ينزف نتيجة إصابات قال إنه تسبب بها لنفسه.

وأكدت الخطوط الجوية الأمريكية أن سلامة الركاب وأفراد الطاقم تمثل الأولوية القصوى، مشددة على عدم التسامح مع أي أعمال عنف على متن رحلاتها، ومشيدة بتعامل أفراد الطاقم مع الموقف وتعاون الركاب.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان تناول الراكب للكحول قد أسهم في سلوكه، فيما استكملت السلطات الإجراءات القانونية والتحقيقات المتعلقة بالواقعة.