ترامب: إيران تنهار ولم تعد «المتنمر» في الشرق الأوسط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تمر بمرحلة انهيار، معتبرًا أن نفوذها الإقليمي تراجع بصورة كبيرة مقارنة بما كان عليه خلال العقود الماضية، وذلك في ظل استمرار المواجهة العسكرية والضغوط الاقتصادية الأمريكية على طهران.

وأكد ترامب، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية، أن إيران كانت لسنوات طويلة تمثل ما وصفه بـ«المتنمر في الشرق الأوسط»، لكنه رأى أن الوضع تغير ولم تعد طهران تتمتع بالقوة والنفوذ اللذين اعتادت عليهما في المنطقة.

ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تصعيد عسكري وأمني متزايد.

وتتزامن تصريحات ترامب مع استمرار الضغوط الأمريكية على الاقتصاد الإيراني، بالتوازي مع عمليات عسكرية تستهدف القدرات العسكرية والنووية لطهران، في وقت تؤكد فيه واشنطن أن أحد أهداف تحركها يتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي وإضعاف قدراتها على تهديد المصالح الأمريكية وحلفائها في المنطقة.

وفي المقابل، لا تزال إيران قادرة على تنفيذ عمليات عسكرية في محيطها الإقليمي، إذ شهدت الأيام الأخيرة تصعيدًا في منطقة مضيق هرمز، مع هجمات إيرانية استهدفت سفنًا وقوات أمريكية، بحسب تقارير صحفية، فيما تواصل واشنطن فرض ضغوط على حركة صادرات النفط الإيرانية.

وأدى التصعيد إلى تداعيات واسعة على أسواق الطاقة العالمية، مع ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، وسط مخاوف بشأن استمرار اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لتجارة النفط والغاز عالميًا.