مي عمر تتألق بإطلالة ملكية من فعاليات مهرجان الفضائيات العربية

خطفت الفنانة مي عمر الأنظار بإطلالة أنيقة وملكية، وذلك عقب حضورها فعاليات الدورة الـ17 من مهرجان الفضائيات العربية.

وظهرت مي عمر خلال الفعاليات بفستان طويل باللون البرتقالي اللامع، تميز بتصميم أنيق وذيل طويل منحها إطلالة فخمة، لاقت تفاعلا من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحرصت الفنانة على التقاط عدد من الصور التذكارية على السجادة الحمراء، على هامش فعاليات المهرجان.

وشاركت مي عمر صور إطلالتها عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «في طريقي لاستلام جائزة أفضل ممثلة لعام ٢٠٢٦ عن مسلسل#الست_موناليزا».