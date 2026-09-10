وعد جديد للاعبي الزمالك.. المستحقات المتأخرة خلال أسبوع

قال الإعلامي خالد الغندور، إن حرص معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على دعم لاعبي الفريق في ظل أزمة تأخر صرف المستحقات المالية خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، يعمل المدير الفني على احتواء حالة الغضب بين اللاعبين، بالتنسيق مع إدارة النادي، من أجل إنهاء ملف المستحقات وتوفير حالة من الاستقرار داخل الفريق، بما يساعد اللاعبين على التركيز في التدريبات والمباريات المقبلة.

واختتم، وعد معتمد جمال لاعبي الزمالك بالعمل على حل أزمة المستحقات المتأخرة خلال أسبوع، وصرف المستحقات في أقرب وقت، حتى يتسنى للفريق غلق هذا الملف والتركيز على المرحلة المقبلة.