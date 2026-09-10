سبب الأزمة.. ماذا قال أحمد فتوح عن عروض الاحتراف ومسئول كبير بالزمالك؟

كشف أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تفاصيل العروض التي تلقاها خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب أزمة جمعته بأحد المسؤولين داخل النادي.

وقال فتوح في تصريحات خاصة لـ«أمير هشام»: «مسؤول كبير داخل الزمالك لم يرد على اتصالاتي طوال أسبوع كامل، وأرفض أن أذكر اسمه حاليًا، تضايقت بشدة من الموقف، خاصة أنني أحد كباتن نادي الزمالك».

وأضاف لاعب الزمالك: «منذ 3 أسابيع تلقيت عرضين رسميين، الأول من تركيا ووصلت قيمته إلى مليون دولار لصالح الزمالك، والثاني من ليبيا وتتراوح قيمته بين 600 و700 ألف دولار».

وأوضح فتوح أن العروض التي تلقاها خلال الفترة الماضية كانت رسمية، وتضمنت مقابلًا ماليًا لصالح نادي الزمالك، في ظل ارتباطه بعقد مع الفريق.

وتأتي تصريحات أحمد فتوح في وقت يواصل فيه الزمالك استعداداته للمنافسات المحلية، وسط اهتمام بملف اللاعبين والعروض الاحترافية التي تصل إلى عناصر الفريق.