وصلت الغردقة.. إيهاب فهمي يكشف تفاصيل حالة شيري عادل بعد تعرضها لحادث سير

كشف الفنان ايهاب فهمي عن تفاصيل الحالة الصحية لشيري عادل عقب تعرضها لحادث سير، مؤكدا أن حالتها مستقرة وأنها بخير، كما وصلت إلى لحضور مهرجان الغردقة، وذلك بعد الحادث الذي أثار حالة من القلق بين جمهورها ومحبيها.

وأكد ايهاب فهمي في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أن شيري عادل بخير.

وكان خبر تعرض الفنانة شيري عادل لحادث سير قد تسبب في حالة من القلق بين متابعيها، خاصة مع تداول النبأ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن تفاصيل الحادث وحالتها الصحية.

وأكد أن الفنانة شيري عادل تجاوزت تداعيات الحادث، ولا توجد مؤشرات على تعرضها لإصابات خطيرة، فيما وصلت إلى الغردقة واستقرت حالتها.

شيري عادل

وتحرص شيري عادل خلال الفترة الأخيرة على متابعة أعمالها الفنية، إلى جانب تواصلها المستمر مع جمهورها ومحبيها، الذين حرصوا على الاطمئنان عليها فور علمهم بالحادث.

وتفاعل عدد كبير من جمهور الفنانة مع خبر الحادث، متمنين لها السلامة ودوام الصحة.

أعمال شيري عادل

وتعد شيري عادل واحدة من الفنانات اللاتي قدمن العديد من الأعمال الناجحة في السينما والدراما المصرية، ونجحت على مدار مسيرتها في تكوين قاعدة جماهيرية واسعة، وهو ما ظهر بوضوح في حجم الاهتمام والقلق الذي صاحب نبأ تعرضها للحادث.