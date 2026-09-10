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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الجميع أخطأ.. ماذا قال عموتة عن تعادل الأهلي أمام المقاولون بالدوري؟

عموتة
عموتة
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

أكد حسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فريقه لم يظهر بالمستوى المطلوب خلال الشوط الأول من مواجهة المقاولون العرب، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين والجهاز الفني يتحملون مسؤولية التعادل.

وتعادل الأهلي مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في لقاء شهد ندية وقوة بين الفريقين.

وقال عموتة خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «توقعنا أن تكون المباراة صعبة وفيها التحامات وقوة بين الفريقين، مع الأسف كنا عارفين إن السيناريو ده ممكن يحصل، وبداية المباراة لم تكن مثالية زي اللي اتعودنا عليها آخر 3 مباريات».

وأضاف المدير الفني للأهلي: «أخطأنا والكل أخطأ لأننا لم نكن حاضرين بشكل جيد في الشوط الأول، ورجعنا في الشوط الثاني وخلقنا فرصًا حقيقية، ولكن لم نحسن التصرف لتسجيل الهدف الثاني».

وتابع: «نتمنى نتدارك الموقف قبل التوقف الدولي»، مؤكدًا أن الجهاز الفني سيعمل على علاج الأخطاء التي ظهرت خلال المباراة خلال الفترة المقبلة.

وعن اختياراته في التشكيل الأساسي، أوضح عموتة أن العناصر التي بدأت اللقاء كانت قادرة على أداء الأدوار المطلوبة منها، قائلًا: «التشكيل اللي بدأ النهاردة كان قادر يدافع ويهاجم بشكل جيد ويصنع فرص».

وشدد المدير الفني على رفضه تحميل لاعب بعينه مسؤولية نتيجة المباراة، مؤكدًا أن المسؤولية جماعية، وقال: «الكل ارتكب أخطاء والكل لازم يتحمل المسؤولية وأنا منهم، النتيجة يتحملها الجميع وليس فلان وفلان وفلان».

واختتم عموتة تصريحاته بالتأكيد على ضرورة العمل خلال الفترة المقبلة من أجل تصحيح الأخطاء واستعادة الأداء القوي، قبل فترة التوقف الدولي.

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