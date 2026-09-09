الطالب قلع هدومه.. الداخلية تكشف كواليس خناقة المدرسة بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام مُدرس بالتعدى بالضرب على أحد الطلاب "مجرداً من ملابسه العلوية" حال قيامه بالتقدم للالتحاق بإحدى المدارس بالشرقية.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخصان الظاهران بمقطع الفيديو (طالب)، (مدرس "مصاب بكدمة بالوجه") مقيمان بدائرة مركز شرطة منيا القمح.

وبسؤالهما قررا بأنه بتاريخ ٧ / الجارى حال تواجد الطالب بالمدرسة الكائنة بدائرة المركز لتقديم أوراق إلتحاقه بها حدثت مشادة كلامية بينه وبين المدرس تطورت لمشاجرة تبادلا خلالها التعدى بالضرب بالأيدى وذلك بسبب الإزدحام ، وقيام الطالب بخلع الجزء العلوى من ملابسه أثناء المشاجرة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة للتحقيق.