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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل تعلن عن عن الجيل الجديد من ساعتها الذكية Apple Watch Series 12

Apple Watch Series 12
Apple Watch Series 12
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة آبل رسميا عن الجيل الجديد من ساعتها الذكية Apple Watch Series 12، مع تحسينات كبيرة في تتبع الصحة واللياقة، ومستشعرات صحية متطورة وشريحة S11 الجديدة، إلى جانب مزايا جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

دقة أعلى في قياس نبض القلب


تقدم ساعة آبل الجديدة Apple Watch Series 12 نظام الاستشعار الصحي Health Sensing System الجديد، الذي يضم مستشعرات ضوئية وكهربائية محسنة للقلب، لتوفير أدق قياسات لمعدل ضربات القلب في ساعة ذكية، وفقا لـ آبل.

وتقيس الساعة معدل ضربات القلب كل 5 ثوان على مدار اليوم، كما أصبحت قياسات تباين معدل ضربات القلب HRV أكثر تكرارا بما يصل إلى 24 مرة، مع توفير بيانات منفصلة لمؤشرات التعافي والإجهاد.

ميزة الاستعداد لتقييم جاهزية الجسم
 

تقدم الساعة ميزة الاستعداد أو Readiness التي تحلل النشاط البدني الأخير، وحمل التدريب، والمؤشرات الحيوية، وبيانات النوم، لتمنح المستخدم تقييما يوميا من 0 إلى 10.

ويصاحب التقييم توصية واضحة مثل: التعافي، خفف الوتيرة، جاهز، أو انطلق، لمساعدة المستخدم على تحديد مستوى النشاط المناسب خلال اليوم.

Apple Watch Series 12

بطارية أفضل وشحن أسرع
 

تحافظ Apple Watch Series 12 على عمر بطارية يصل إلى 24 ساعة للاستخدام اليومي، بينما يرتفع عمر البطارية أثناء التمارين الخارجية إلى 10 ساعات، بزيادة 25% مقارنة بالجيل السابق.

كما يوفر شحن لمدة 15 دقيقة ما يصل إلى 12 ساعة إضافية من الاستخدام.

أدق تتبع للخطوات
 

أعادت آبل تصميم نظام عد الخطوات باستخدام خوارزميات جديدة للتعلم الآلي، ما يوفر قياسات أكثر دقة للمسافة والخطوات، خصوصا أثناء المشي والجري داخل الأماكن المغلقة.

كما أضافت الساعة واجهة جديدة لعرض عدد الخطوات مباشرة على شاشة الساعة.

Apple Watch Series 12

ذكاء اصطناعي وميزات صوتية جديدة
 

وتدعم الساعة مجموعة من ميزات Audio Intelligence، منها التعرف على أصوات مهمة مثل صفارات الإنذار وأجراس الأبواب وبكاء الأطفال.

وتتيح ميزة الترجيع المباشر Live Rewind استرجاع آخر 15 ثانية من محادثة على شكل نص، بينما يمكن لـ ملخص سيري أو Siri Recap إنشاء ملخصات مختصرة للمحادثات. كما تتكامل الساعة مع Siri AI عبر watchOS 27 للاستفادة من فهم السياق الشخصي والمعرفة العامة.

تصميم ونسخ متعددة

وتتوفر Apple Watch Series 12 بمقاسي 42 و46 ملم، مع خيارات من الألومنيوم والتيتانيوم والسيراميك. 

وتشمل الألوان الجديدة الأسود والبرونزي الداكن والذهبي الفاتح، إلى جانب الذهبي اللامع والتيتانيوم الطبيعي، بينما تتوفر نسخة السيراميك باللونين الأبيض اللؤلؤي والأزرق الليلي.

وتستخدم طرازات الألومنيوم Ceramic Shield 2 الأكثر مقاومة للخدوش.

السعر والتوفر


وتبدأ أسعار Apple Watch Series 12 من 399 دولارا في الولايات المتحدة، مع فتح الطلبات المسبقة اليوم، على أن تبدأ إتاحتها في المتاجر يوم 18 سبتمبر.

Apple Watch Series 12 آبل ساعة ذكية ساعة آبل الجديدة

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