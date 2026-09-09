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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

طقس الخميس 10 سبتمبر.. درجات الحرارة والشبورة والرياح في مصر

طقس الخميس 10 سبتمبر.. درجات الحرارة والشبورة والرياح في مصر
طقس الخميس 10 سبتمبر.. درجات الحرارة والشبورة والرياح في مصر
عبد الفتاح تركي

الطقس غدا .. تشهد مصر غدًا الخميس طقسًا حارًا رطبًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما تكون الأجواء ليلًا معتدلة إلى مائلة للحرارة ورطبة على أغلب الأنحاء، وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، وتسجل القاهرة 34 درجة للعظمى و24 درجة للصغرى.

وتتزامن الأجواء الحارة والرطبة مع ظهور شبورة مائية خلال ساعات الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع احتمالية أن تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، ما قد يؤثر في مستوى الرؤية.

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حالة الطقس اليوم

كيف يكون طقس الخميس في القاهرة والمحافظات؟

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدًا الخميس حارًا رطبًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، في حين تميل الأجواء خلال ساعات الليل إلى الاعتدال مع ارتفاع الرطوبة على أغلب المناطق.

وتأتي هذه التوقعات في ظل تسجيل القاهرة 34 درجة للعظمى و24 درجة للصغرى، فيما تصل درجات الحرارة العظمى إلى 42 درجة في أسوان، لتكون من أعلى درجات الحرارة المسجلة غدًا بين المدن والمحافظات الواردة في بيان درجات الحرارة.

هل توجد شبورة مائية غدًا الخميس؟

تظهر شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وتكتسب الشبورة أهمية خاصة بالنسبة لقائدي السيارات، خصوصًا خلال ساعات الصباح وعلى الطرق التي تشهد انخفاضًا في مستوى الرؤية، ولذلك تستدعي حالة الطقس الانتباه أثناء القيادة على الطرق المتأثرة بالشبورة.

هل تتساقط الأمطار غدًا في مصر؟

توجد فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين، بينما لا تشير البيانات الواردة إلى فرص مؤثرة لسقوط الأمطار على أغلب المناطق الأخرى.

وتظل فرص الأمطار في حلايب وشلاتين محدودة للغاية، في الوقت الذي تستمر فيه الأجواء الحارة والرطبة على مناطق واسعة من البلاد.

حالة الطقس غدا

أين تنشط الرياح غدًا؟

تنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، وهو ما قد يؤدي إلى تحسن نسبي في الإحساس بالأجواء في بعض الفترات والمناطق التي تشهد نشاطًا للرياح.

وتأتي حركة الرياح ضمن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة غدًا الخميس، إلى جانب الشبورة المائية وفرص الأمطار الضعيفة جدًا على حلايب وشلاتين.

ما حالة البحر المتوسط غدًا؟

تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، بينما تكون الرياح شمالية غربية.

وتعكس هذه الحالة استقرارًا نسبيًا على البحر المتوسط مقارنة بحالة خليج السويس التي تتراوح بين معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع أكبر للأمواج.

ما حالة البحر الأحمر وخليج السويس؟

تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر، بينما تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

أما حالة خليج السويس، فتكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

حالة الطقس غدا

ما درجات الحرارة المتوقعة غدًا في القاهرة والمحافظات؟

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 34 - 24.

العاصمة الجديدة 34 - 23.

6 اكتوبر 35 - 23.

بنها 34 - 24.

دمنهور 33 - 23.

وادى النطرون 34 - 23.

كفر الشيخ 33 - 23.

بلطيم 32 - 23.

المنصورة 34 - 24.

الزقازيق 34 - 24.

شبين الكوم 33 - 23.

طنطا 33 - 23.

دمياط 31 - 23.

بورسعيد 31 - 25.

الاسماعيلية 35 - 22.

السويس 35 - 23.

العريش 32 - 22.

رفح 32 - 23.

رأس سدر 35 - 24.

نخل 34 - 20.

كاترين 30 - 17.

الطور 36 - 25.

طابا 35 - 24.

شرم الشيخ 38 - 28.

الغردقة 38 - 27.

الإسكندرية 31 - 24.

العلمين 31 - 25.

مطروح 28 - 23.

السلوم 30 - 23.

سيوة 34 - 21.

رأس غارب 37 - 26.

سفاجا 37 - 26.

مرسى علم 38 - 27.

شلاتين 37 - 27.

حلايب 34 - 28.

أبو رماد 37 - 27.

مرسى حميرة 37 - 28.

أبرق 38 - 27.

جبل علبة 37 - 26.

رأس حدربة 34 - 27.

الفيوم 35 - 23.

بني سويف 36 - 23.

المنيا 37 - 23.

أسيوط 38 - 22.

سوهاج 40 - 24.

قنا 41 - 25.

الأقصر 41 - 26.

أسوان 42 - 27.

الوادي الجديد 39 - 25.

أبوسمبل 41 - 26.

وتوضح درجات الحرارة المتوقعة استمرار الفارق الواضح بين أجواء شمال البلاد والوجه البحري من جهة، ومناطق جنوب الصعيد من جهة أخرى، إذ تسجل القاهرة 34 درجة، بينما تصل العظمى إلى 40 درجة في سوهاج، و41 درجة في قنا والأقصر وأبوسمبل، وترتفع إلى 42 درجة في أسوان.

حالة الطقس اليوم

ما أبرز الظواهر الجوية المتوقعة غدًا؟

تتركز أبرز الظواهر الجوية في الشبورة المائية الصباحية التي تظهر على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع احتمالية أن تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

كما تنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، في الوقت الذي توجد فيه فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين.

وتشير البيانات إلى أن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، بينما يكون البحر الأحمر معتدلًا، ويشهد خليج السويس حالة معتدلة إلى مضطربة، مع اختلاف ارتفاعات الأمواج بحسب كل منطقة.

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وبذلك تتسم حالة الطقس غدًا الخميس باستمرار الأجواء الحارة والرطبة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مع ارتفاع أكبر في درجات الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بالتزامن مع شبورة مائية صباحية ورياح على فترات متقطعة وفرص ضعيفة جدًا للأمطار في حلايب وشلاتين.

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