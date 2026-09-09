الأرصاد تكشف موعد انكسار موجة الحر.. فيديو

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 9 سبتمبر، على القاهرة والمحافظات، موضحًا توقعات درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة وغدًا الخميس.

وقال عضو هيئة الأرصاد الجوية، خلال تصريحات عبر القناة الأولى، إن البلاد شهدت خلال الأيام الماضية ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث تراوحت درجات الحرارة بين 36 و37 درجة، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة.

ولفت إلى أن البلاد تشهد اليوم استمرارًا في ارتفاع درجات الحرارة، موضحًا أن درجة الحرارة على القاهرة تسجل 36 درجة، بينما تصل في محافظات الصعيد إلى 42 درجة.

اعتبارًا من غدا الخميس

وأشار إلى أنه اعتبارًا من غدا الخميس ستشهد البلاد تغيرًا في مصادر الكتل الهوائية، حيث تتأثر بكتل هوائية قادمة من مناطق معتدلة، وهو ما يؤدي إلى تحسن نسبي في الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة.

وأوضح أن درجة الحرارة على القاهرة من المتوقع أن تنخفض إلى 34 درجة، مع استمرار ظهور الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على أغلب محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة.

وناشد المواطنين توخي الحذر أثناء القيادة في فترات ظهور الشبورة المائية، والالتزام بالسرعات المنخفضة، حفاظًا على سلامتهم.