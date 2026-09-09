تفاصيل قافلة زاد العزة الـ275 المتجهة إلى غزة

قال زياد قاسم، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن الساعات الأولى من صباح اليوم شهدت تدفق شاحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية ضمن القافلة الـ275 من سلسلة قوافل "زاد العزة"، من الساحة أمام معبر رفح البري بالجانب المصري إلى منفذ كرم أبو سالم.

وأوضح قاسم ، أن القافلة تضم سلالًا ومواد غذائية ومستلزمات طبية وأدوية، إلى جانب مواد إيواء تشمل الخيام والأغطية والمراتب، فضلًا عن كميات من الوقود لتشغيل المنشآت الحيوية، وفي مقدمتها المستشفيات.

وأضاف أن عددًا من الشاحنات عاد إلى الأراضي المصرية دون تفريغ حمولته، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال لم تسمح اليوم بخروج المرضى والمصابين من قطاع غزة إلى مصر، فيما تؤكد بيانات فلسطينية استمرار دخول المساعدات بمعدلات أقل من الاحتياجات.