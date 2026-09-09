ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73 ألفا و669 شهيدا

أعلنت مصادر طبية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73 ألفا و669 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من شهر أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 174 ألفا و652 إصابة، في حين لايزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأوضحت أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، جثامين 7 شهداء، بينهم شهيدان جديدان، وشهيد متأثر بجراحه، و4 شهداء جرى انتشال جثامينهم، إضافة إلى 25 إصابة.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي 1,358 شهيدا، و4,541 مصابا، فيما جرى انتشال 831 جثماناً.