بيراميدز يصل ستاد الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة الجونة

وصل فريق نادي بيراميدز ، إلى استاد الدفاع الجوي استعدادا لخوض مباراة الجونة في الدوري الممتاز.

ويحل الجونة ضيفا على بيراميدز في الخامسة من مساء اليوم، على استاد الدفاع الجوي في إطار لقاءات الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

ويسعى نادي بيراميدز لتحقيق الفوز الرابع على التوالي والعودة لصدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحقق بيراميدز الفوز على منافسه المصري البورسعيدي، بنتيجة هدف دون رد، وفاز على أبو قير بنتيجة هدفين دون مقابل وفوز على غزل المحلة بنتيجة 3-0 .

وتذاع مباراة بيراميدز والجونة علي قناة اون سبورت الناقل الحصري للدوري المصري.