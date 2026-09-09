تشكيل الجونة أمام بيراميدز في الدوري المصري

أعلن الجهاز الفني لفريق الجونة التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بيراميدز، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف إستاد الدفاع الجوي مباراة بيراميدز والجونة، والتي تنطلق في تمام الساعة الخامسة مساءً، في لقاء يسعى خلاله الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية وحصد نقاط المباراة.

وجاء تشكيل الجونة أمام بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: إسلام عماد.

خط الدفاع: عبد الجواد محمد، خالد أحمد حسن، صابر أشرف، مصطفى مطاوع، ألفا توراي.

خط الوسط: عمر مجدي، نور السيد، ديفيد سيموكوندا.

خط الهجوم: أحمد زكي، أحمد جمال.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الجونة كل من: إسلام ناصر، مروان محسن، أحمد محمد عبد إسماعيل، محمد رضا، صلاح محمد زايد، مروان عصام، مايكل أيوك إيجبمبا، ويلفريد بارفيه توكو، وبدر الدين وليد.

ويدخل الجونة اللقاء بحثًا عن الظهور بشكل قوي أمام بيراميدز، وتحقيق نتيجة تساعده في مشواره بالمسابقة.