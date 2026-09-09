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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعيين 43 ألف معلم في أكبر دفعة خلال السنوات الأخيرة

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
تقرير أخبار البلد

أعلن رئيس الوزراء عن توجيهات رئاسية بتعيين 43 ألف معلم دفعة واحدة خلال الفترة المقبلة، في أكبر حركة تعيينات تشهدها منظومة التعليم المصري منذ سنوات.

جاء ذلك خلال استعراض نتائج الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، ومدير الأكاديمية العسكرية المصرية اللواء أ.ح محمد صلاح التركي.


وترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة، واستهله قائلاً: "يسرني أن أتقدم اليوم، بمناسبة الاحتفال بالعيد الـ 74 للفلاح، الذي يحل في التاسع من سبتمبر كل عام، بتهنئة من القلب إلى جموع مزارعي مصر، ملح أرضنا الطيبة، وسواعدها الفتية التي تغرس وتزرع وتحصد وتجني".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المُناسبة لا يمكن لها أن تمضي كل عام، دون توجيه تحية تقدير لدور الفلاح المصري في مسيرة التنمية، والإعزاز لجهوده المتواصلة عبر العقود، في اتساع الرقعة الخضراء أفقياً ورأسياً، في الوادي والأراضي المُستصلحة، لتحقيق أهداف الاقتصاد في تدعيم الأمن الغذائي.

وأكد رئيس الوزراء التزام الدولة - بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية - بتوفير كل أوجه الدعم والمُساندة لفلاحي مصر، حيث تحرص الحكومة على تقديم كل الحوافز والتيسيرات المُمكنة، لدفع الإنتاج الزراعي ومُضاعفة جودته وتنافسيته إقليميا ودولياً.

كما أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالزخم الذي أحدثه افتتاح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء ٢٠٢٦، بمطار العلمين الدولي.

وفي هذا الصدد؛ توجه رئيس الوزراء بالشكر للفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة؛ وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، على التنظيم المُتميز لهذا الحدث المهم، على النحو الذي يسهم في تعزيز دوره كمنصة دولية للتعرف على أحدث التقنيات في مجالات التسليح الجوي، وتكنولوجيا الفضاء، واستعراض اتجاهات التطوير المستقبلية والتكنولوجية في منظومة التسليح العالمية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر ودول العالم.

كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي أبرز الأنشطة الرئاسية، حيث أشار إلى النتائج المهمة لاستضافة مدينة العلمين الجديدة، اجتماع قمة آلية التعاون الثلاثي الدورية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان وجمهورية قبرص، بمشاركة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والرئيس نيكوس كريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، والسيد كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان، والذي تناول استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، وبحث سبل تعزيز التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية، وقطاعات الطاقة والسياحة والتعليم والثقافة، فضلًا عن التعاون في مجالات الهجرة والعمل لمواجهة التحديات المشتركة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية المحاور التي تضمنها الإعلان المُشترك الصادر عن القمة، وخاصة التأكيد على أن أمن الطاقة يُمثل مصلحة مشتركة وركيزة أساسية لهذا التعاون الثلاثي، وكذا تطلع الأطراف إلى مواصلة تطوير مشروعات الربط الكهربائي، بما يُعزز أمن الطاقة ويُسهم في ربط شرق المتوسط بالأسواق الأوروبية، مع تأكيد أهمية تعزيز التعاون في قطاع الغاز الطبيعي، بما يدعم أمن الطاقة الإقليمي والأوروبي، مع الإشارة إلى أهمية تعزيز التعاون في مجال الأمن المائي والإدارة المستدامة للموارد المائية، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة، بما في ذلك ندرة المياه وتغير المناخ، جنباً إلى جنب مع تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدان الثلاثة، وتحويل علاقاتها السياسية الممتازة إلى فرص اقتصادية ملموسة لشعوبها.

تعيين 43 ألف معلم منظومة التعليم المصري السيسي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

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