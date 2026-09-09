طريقة عمل فطيرة اللحمة المفرومة في الطاسة.. من غير فرن

تبحث كثير من ربات البيوت عن وصفات غداء سهلة وسريعة، خاصة في الأيام التي لا يكون فيها وقت كافٍ للوقوف في المطبخ أو استخدام الفرن. وتأتي فطيرة اللحمة المفرومة في الطاسة كاختيار عملي، حيث يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة والحصول على فطيرة شهية وذهبية من الخارج وطرية من الداخل.

ولا تحتاج هذه الوصفة إلى فرن، كما يمكن تقديمها على الغداء أو العشاء، وتناسب أفراد الأسرة ويمكن تعديل الحشوة حسب المكونات المتوفرة في المنزل، للشيف سارة الحافظ.

مكونات فطيرة اللحمة المفرومة

للعجينة:

3 أكواب دقيق.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة سكر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقتان كبيرتان زيت.

كوب ماء دافئ تقريبًا، حسب حاجة العجين.

للحشوة:

250 جرامًا من اللحمة المفرومة.

بصلة متوسطة مفرومة.

فلفل أخضر مقطع صغيرًا.

حبة طماطم مفرومة ومصفاة من السوائل الزائدة.

ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

ملح وفلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

رشة بهارات لحمة.

رشة قرفة اختيارية.

نصف كوب جبنة موتزاريلا أو شيدر حسب الرغبة.

طريقة تحضير العجينة

في البداية، ضعي الدقيق في وعاء عميق، ثم أضيفي الخميرة والسكر والملح والزيت.

أضيفي الماء الدافئ تدريجيًا مع العجن حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتماسكة لا تلتصق باليد.

غطي العجينة واتركيها في مكان دافئ لمدة 30 إلى 45 دقيقة تقريبًا حتى ترتاح ويتضاعف حجمها.

طريقة تحضير حشوة اللحمة

ضعي طاسة على نار متوسطة، ثم أضيفي القليل من الزيت والبصل المفروم وقلبيه حتى يذبل.

أضيفي اللحمة المفرومة وقلبيها جيدًا حتى يتغير لونها وتنضج، ثم ضعي الفلفل والطماطم وصلصة الطماطم.

تبلي الخليط بالملح والفلفل الأسود والبابريكا وبهارات اللحمة، واتركيه على النار حتى تتخلص الحشوة من السوائل الزائدة.

اتركي اللحمة تبرد قليلًا قبل استخدامها في الفطيرة.

طريقة عمل فطيرة اللحمة في الطاسة

قسمي العجينة إلى جزأين، وافردي الجزء الأول على سطح مرشوش بالقليل من الدقيق حتى يصبح بحجم الطاسة تقريبًا.

ادهني طاسة غير لاصقة بكمية بسيطة من الزيت، ثم ضعي طبقة العجين الأولى.

وزعي حشوة اللحمة المفرومة فوق العجين، ثم أضيفي الجبنة المبشورة حسب الرغبة.

افردي الجزء الثاني من العجين وضعيه فوق الحشوة، ثم أغلقي الأطراف جيدًا حتى لا تخرج الحشوة أثناء التسوية.

ضعي الطاسة على نار هادئة جدًا، وغطيها واتركي الفطيرة حتى يصبح الجزء السفلي ذهبي اللون.

بعد ذلك، اقلبي الفطيرة بحذر على الجانب الآخر، واتركيها مرة أخرى على نار هادئة حتى تنضج العجينة تمامًا ويحصل الوجه على لون ذهبي شهي.

سر نجاح فطيرة اللحمة في الطاسة

أهم خطوة هي استخدام نار هادئة، لأن النار المرتفعة قد تجعل الفطيرة تتحمر من الخارج قبل أن تنضج العجينة من الداخل.

كما يفضل عدم وضع كمية كبيرة من الحشوة حتى يسهل إغلاق الفطيرة وقلبها في الطاسة.

ويجب أن تكون حشوة اللحمة جافة نسبيًا وخالية من السوائل الزائدة، حتى لا تتسبب في جعل العجين طريًا أو غير مكتمل التسوية.

ماذا تقدمين بجانب الفطيرة؟

يمكن تقديم فطيرة اللحمة المفرومة ساخنة مع طبق سلطة خضراء، أو سلطة الزبادي والخيار، كما يمكن تقديم المخللات بجانبها حسب الرغبة.