تشكيل بيراميدز في مواجهة الجونة بالدوري المصري

أعلن الجنوب أفريقي رولاني موكوينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل الفريق لمباراة الجونة في الدوري المصري الممتاز.

ويحل الجونة ضيفا على بيراميدز في الخامسة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في إطار لقاءات الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - إياد العسقلاني - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - ناصر ماهر - مصطفى فتحي - أحمد عاطف قطة - محمود صابر

خط الهجوم: أحمد عبد القادر

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

حازم جمال - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمد حمدي - خالد عوض - أحمد فوزي - يوسف ميشو - مصطفى زيكو - أحمد نذير بن بو علي