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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بسبب جائزة رجل المباراة .. «شبانة» يكشف كواليس غضب «بنتايج» بعد مباراة أبوقير للأسمدة

بنتايج
بنتايج
محمد سمير

أكد الإعلامي محمد شبانة أن غضب محمود بنتايج، لاعب الزمالك، بسبب عدم حصوله على جائزة رجل مباراة أبو قير للأسمدة، جاء نتيجة انفعال داخل الملعب، مشيرًا إلى أن اختيار رجل المباراة يخضع لرؤية فنية وأرقام محددة.

وقال “شبانة”، خلال تقديمه برنامج «نمبر وان» المذاع على قناة «CBC»: «بقولك يا بنتايج، أشرف بن شرقي، وهو بلدياتك من المغرب، حصل على جائزة رجل المباراة في مباراتين».

وأضاف: «بنتايج كان غاضبًا بسبب عدم حصوله على جائزة رجل المباراة، وما حدث كان نرفزة ملعب، وهو جوز بنت أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك، يعني اتمصر».

وتابع "شبانة": «رجل المباراة بتكون حسب وجهة نظر فنية، وتعتمد على الأرقام».

بنتايج بن شرقي رجل المباراة شبانة الزمالك أبو قير للأسمدة

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