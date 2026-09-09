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مصر بلا حالات «عمل جبري» في المنشآت المُقيّمة.. «العمل الدولية» تعلن نتائج تقرير 2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر بلا حالات «عمل جبري» في المنشآت المُقيّمة.. «العمل الدولية» تعلن نتائج تقرير 2025

وزارة العمل
وزارة العمل
أ ش أ

أكدت وزارة العمل أن النتائج التي تضمنها التقرير السنوي للامتثال لعام 2025 لبرنامج «عمل أفضل مصر»، الذي نشره مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، تعكس تقدمًا في جهود مصر لتعزيز تطبيق التشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية، وترسيخ مبادئ العمل اللائق وتحسين بيئة العمل، بما يدعم تنافسية الصناعة المصرية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية.


وأوضحت الوزارة - في بيان - أن نتائج التقرير أظهرت عدم رصد أي حالات عدم امتثال تتعلق بالعمل الجبري أو بالحرية النقابية والمفاوضة الجماعية في المنشآت التي شملها التقييم، وذلك وفقًا لمعايير العمل الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة.


وأشارت إلى أن برنامج «عمل أفضل مصر» قيّم خلال عام 2025 أوضاع 57 منشأة صناعية، من بينها 54 منشأة في قطاع الملابس الجاهزة، تضم نحو 85 ألف عامل وعاملة، بما يعكس اتساع نطاق التعاون المشترك لدعم الامتثال وتحسين ظروف العمل داخل هذا القطاع الحيوي.


وأضافت أن نتائج التقرير جرى استعراضها خلال الاجتماع الثلاثي لبرنامج «عمل أفضل مصر»، الذي عُقد بالقاهرة، بحضور إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وأحمد نظمي، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ممثلًا عن وزير العمل حسن رداد، والدكتور محمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية، وعبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى جانب ممثلي أطراف العمل الثلاثة.


وشهد الاجتماع إطلاق الدليل الإرشادي لتفتيش العمل بشأن الامتثال لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، في خطوة تستهدف دعم قدرات مفتشي العمل وتوحيد وتعزيز منهجيات المتابعة والتفتيش، بما يسهم في التطبيق الفعّال لأحكام القانون وترسيخ الالتزام بالتشريعات ومعايير العمل ذات الصلة.


وأكدت وزارة العمل أن التعاون مع منظمة العمل الدولية، من خلال برنامج «عمل أفضل مصر»، يأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو بناء سوق عمل أكثر استقرارًا وتوازنًا وتنافسية، يقوم على احترام حقوق العمال وتحسين ظروف العمل ورفع كفاءة المنشآت، بما يحقق مصالح العمال وأصحاب الأعمال ويدعم الاقتصاد الوطني.


ويعمل برنامج «عمل أفضل مصر» بالتعاون مع أطراف العمل الثلاثة، الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، وبمشاركة 49 علامة تجارية دولية، بهدف دعم امتثال المنشآت للتشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية، وتعزيز العمل اللائق وتحسين ظروف العمل في قطاع الملابس الجاهزة، بما يعزز قدرة الصناعة المصرية على الاستجابة لمتطلبات العلامات التجارية والمشترين الدوليين.


ويأتي برنامج «عمل أفضل» في إطار شراكة بين منظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، عضو مجموعة البنك الدولي، ويعمل حاليًا في 13 دولة حول العالم، بما يجعل النتائج التي تحققت في مصر جزءًا من مسار دولي أوسع لدعم الامتثال وتحسين بيئات العمل وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية .

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