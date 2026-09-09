عقوبات رادعة لمُجرمي الشبكات المعلوماتية.. ماذا يقول القانون عن التعطيل والتشويش والاعتراض؟

حدّد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، عقوبات رادعة لمواجهة الأفعال التي تستهدف تعطيل الشبكات المعلوماتية أو إيقافها أو التأثير على كفاءتها، سواء من خلال التشويش أو الإعاقة أو اعتراض عملها.

الحبس 6 أشهر وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه

ونص القانون على معاقبة كل من يتعمد إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءتها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو اعتراض عملها، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتشمل العقوبة كذلك من يُجري دون وجه حق معالجة إلكترونية للبيانات الخاصة بالشبكة المعلوماتية.

عقوبة الخطأ.. الحبس 3 أشهر وغرامة 200 ألف جنيه

ووفقًا للمادة 21 من القانون، يُعاقب من يتسبب بخطئه في الأفعال المشار إليها، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

السجن المشدد حال استهداف شبكات الدولة

وشدد القانون العقوبة إذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو كانت مملوكة لها أو تُدار بمعرفتها، لتصل العقوبة إلى السجن المشدد، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه.