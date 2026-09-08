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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضحية خالتها.. العثور على جثة طفلة طافية في مياه بحر شبين بسمنود

الطفلة الضحية بالغربية
الطفلة الضحية بالغربية
الغربية أحمد علي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية منذ قليل من العثور على جثة فتاة متغيبة في مياه ترعة الساحل بسمنود وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تحرك أمني عاجل 

وأفاد مسئول أمني أن وراء إنهاء حياة طفلة علي يد خالتها إثر خلافات أسرية وغيرة قاتله .

تفاصيل الواقعة 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بالواقعة العثور على جثة طفلة صغيرة في مياه بحر شبين  بمنطقة ترعة الساحل بنطاق دائرة القسم.

تحرك أمني عاجل 

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة سمنود برئاسة عثمان البيلي وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط الخالة المتهمة بإنهاء حياة ابنة شقيقتها إثر خلافات أسرية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية أمن الغربية العثور علي جثة طفلة في مياه بحر شبين ترعة الساحل سمنود

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