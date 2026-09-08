ضحية خالتها.. العثور على جثة طفلة طافية في مياه بحر شبين بسمنود

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية منذ قليل من العثور على جثة فتاة متغيبة في مياه ترعة الساحل بسمنود وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تحرك أمني عاجل

وأفاد مسئول أمني أن وراء إنهاء حياة طفلة علي يد خالتها إثر خلافات أسرية وغيرة قاتله .

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بالواقعة العثور على جثة طفلة صغيرة في مياه بحر شبين بمنطقة ترعة الساحل بنطاق دائرة القسم.

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة سمنود برئاسة عثمان البيلي وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط الخالة المتهمة بإنهاء حياة ابنة شقيقتها إثر خلافات أسرية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.