جامعة طنطا تحصد المركز الثالث و11 ميدالية في المهرجان الرياضي للطلاب ذوي الهمم

حققت جامعة طنطا المركز الثالث على مستوى الجامعات المشاركة في المهرجان الرياضي الثالث للطلاب ذوي الهمم بجامعة بنها، والذي أقيم خلال الفترة من 31 أغسطس حتى 2 سبتمبر 2026، بعد حصد طلاب الجامعة 11 ميدالية متنوعة، بواقع 4 ذهبيات و4 فضيات و3 برونزيات.

توجيهات جامعة طنطا

جاءت المشاركة تحت رعاية الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، وريادة الدكتور السيد العجوز، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، في إطار استراتيجية الجامعة لدعم وتمكين الطلاب ذوي الهمم وتعزيز مشاركتهم في مختلف الأنشطة الرياضية والطلابية.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد الدكتور محمد حسين أن النتائج المتميزة التي حققها الطلاب تعكس ما يتمتعون به من إرادة وقدرة على المنافسة والتفوق، مشيراً إلى أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بتمكين الطلاب ذوي الهمم وتوفير بيئة جامعية داعمة ومحفزة لهم، موجهاً التهنئة للطلاب الفائزين والقائمين على رعاية الوفد.

من جانبه، أوضح الدكتور السيد عبد العظيم العجوز أن الإنجاز يعكس تطور منظومة الأنشطة الطلابية بالجامعة وحرصها على اكتشاف مواهب الطلاب ذوي الهمم وصقل قدراتهم وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة والمنافسة والتميز.

دعم الابطال الرياضيين

وشملت الميداليات الذهبية فوز ياسمين حسام الدين في دفع الجلة، وآية عبد الحميد عبد المقصود وإسراء بسيوني محمد في رفع الأثقال، ومينا عاطف حنا في تنس الطاولة، فيما جاءت الميداليات الفضية من نصيب نانسي سعيد عبد المقصود في دفع الجلة، وعلياء إبراهيم أحمد في سباق 100 متر، وشريف عبد العزيز علي ورحمة نبيل عيسى في رفع الأثقال، بينما حصدت ياسمين حسام الدين برونزية سباق 100 متر، ومحمد حسام مصطفى برونزية رفع الأثقال، وشهد راضي جمعة برونزية تنس الطاولة.

تكريم الفائزين

وجاءت المشاركة تحت الإشراف العام للدكتور مجدي وكوك، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور محمد القصير، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وبمرافقة محمد الصواف، مدير مركز ذوي الهمم، ورضا دياب، وعصام السويدي، والشيماء حنتيرة.