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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس سلامة الغذاء: التحول الرقمي ضرورة لمواكبة التغيرات المتسارعة في خريطة الغذاء العالمية

رئيس سلامة الغذاء
رئيس سلامة الغذاء
أ ش أ

 أكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن التحول الرقمي أصبح ضرورة لتطوير منظومة التجارة وسلاسل الإمداد وتعزيز سلامة الغذاء وحماية المستهلك، في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.

جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح فعاليات المنتدى الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا GS1 MENA Regional Forum 2026، الذي تستضيفه القاهرة تحت شعار «آفاق بلا حدود: مستقبل التجارة الرقمية»، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء وممثلي الجهات التنظيمية وقطاع الأعمال من دول المنطقة.


وأوضح أن خريطة الغذاء العالمية تشهد تغيرات متلاحقة بفعل العديد من العوامل، وفي مقدمتها التغير المناخي، والضغوط على الموارد المائية، وتغير أنماط الإنتاج والاستهلاك، إلى جانب الأزمات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد، وهو ما يفرض تطوير أدوات الرقابة وتعزيز القدرة على رصد المخاطر والاستجابة لها بصورة أكثر سرعة ودقة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن هذه المتغيرات لا تؤثر فقط على حجم وتوزيع الإنتاج الغذائي، وإنما تمتد إلى مسارات حركة الغذاء وسلاسل إمداده عبر الحدود، الأمر الذي يتطلب منظومة قادرة على توفير المعلومات وتتبع المنتجات والتعامل مع المخاطر في الوقت المناسب.

وقال الدكتور طارق الهوبي: إذا كانت خريطة الغذاء تتغير، فعلينا أن نبني خريطة رقمية تستطيع أن تتغير معها.

وأكد أن الهيئة تعمل على الانتقال من الرقابة التقليدية إلى الرقابة الاستباقية، ومن رصد المخاطر بعد وقوعها إلى التنبؤ بها والتدخل قبل حدوثها، من خلال توظيف البيانات وتحليل المخاطر والتتبع الرقمي بما يعزز كفاءة الرقابة ويحمي المستهلك.

وأضاف أن مستقبل سلامة الغذاء يتطلب الانتقال من التعامل مع البيانات باعتبارها مجرد معلومات إلى توظيفها كأداة لصناعة القرار، بما يتيح تحديد مصادر المخاطر ونطاق تأثيرها واتخاذ الإجراءات الرقابية المناسبة بصورة أكثر دقة وسرعة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن التحول الرقمي يمثل كذلك عنصرًا مهمًا في تعزيز تنافسية المنتج المصري ودعم نفاذه إلى الأسواق الإقليمية والدولية، في ظل تزايد المتطلبات العالمية المتعلقة بالشفافية والتتبع وتوفير البيانات عن المنتجات.

وشدد على أن سلامة الغذاء لا ينبغي النظر إليها باعتبارها عائقًا أمام التجارة، وإنما باعتبارها أحد مقومات التجارة الآمنة والمستدامة ودعم الصادرات المصرية.

وأكد الدكتور طارق الهوبي أهمية تعزيز التعاون في مواجهة التحديات الجديدة التي تواجه منظومات الغذاء، خاصة أن حركة الغذاء والمخاطر المرتبطة بها أصبحت عابرة للحدود، بما يستدعي تطوير آليات أكثر تكاملًا لتبادل المعلومات وتعزيز القدرة على الاستجابة للمخاطر.

واختتم رئيس الهيئة بالتأكيد على أن الهدف هو بناء منظومة تحقق غذاءً أكثر أمانًا، وتجارة أكثر شفافية، وسلاسل إمداد أكثر كفاءة، ومنتجًا مصريًا أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء التحول الرقمي ضرورة تطوير منظومة التجارة

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