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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مدبولي: الدولة تُشجع الاستثمارات المعتمدة على التصنيع الحديث.. نواب: خطوة جادة تعزز الاقتصاد وتدعم فرص التصدير

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
أميرة خلف
  • برلمانية: تعميق التصنيع المحلي خطوة أساسية لزيادة الإنتاج والصادرات
  • برلماني: تشجيع الاستثمارات الصناعية الحديثة يدعم الاقتصاد ويعزز تنافسية المنتج المصري

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال جولته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المرحلة الأولى من المصنع المتخصص في إنتاج الأبواب الخشبية وأبواب الـ(WPC)، إلى جانب منتجات التشطيبات وإكسسوارات الأرضيات، وتجاليد الحوائط بديل الخشب.

وعقب إزاحة الستار إيذانا بافتتاح المرحلة الأولى من المصنع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تُشجع الاستثمارات التي تعتمد على التصنيع الحديث وتوفر منتجات قادرة على المنافسة، لا سيما الاستثمارات الصناعية في قطاع التشطيبات ومواد البناء الذي يشهد تطورًا كبيرًا مدفوعًا بحجم المشروعات العمرانية والتنموية التي تنفذها الدولة.


في هذا الصدد، أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تشجيع الاستثمارات القائمة على التصنيع الحديث، تعكس توجه الدولة نحو دعم القطاع الصناعي وتعزيز قدرته على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وأشارت" أبو زيد" في تصريح لموقع " صدى البلد" إلى أن استمرار الدولة في توفير المناخ الداعم للاستثمار الصناعي، بالتوازي مع التوسع في التكنولوجيا الحديثة وتعميق المكون المحلي، سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني، ويسهم في بناء قاعدة صناعية أكثر قدرة على المنافسة والاستدامة.


وشددت عضو النواب على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار العمل على إزالة أي معوقات أمام المستثمرين الصناعيين، وتيسير الإجراءات، وتوفير الحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمارات الإنتاجية، بما يدعم تحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الإنتاج والصادرات وتوفير فرص العمل.

في سياق متصل، أشاد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تشجيع الدولة للاستثمارات التي تعتمد على التصنيع الحديث، مؤكدًا أن هذا التوجه يعكس اهتمام الدولة بتعزيز القطاع الصناعي وتحويل مصر إلى قاعدة إنتاجية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والمنافسة في الأسواق الخارجية.

وأكد" مسعود" في تصريح لموقع " صدى البلد" أن التوسع في الاستثمارات الصناعية الحديثة يسهم في زيادة الإنتاج، وتوفير فرص عمل جديدة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي.


وأضاف عضو النواب، أن توجيه جزء من الإنتاج للتصدير يمثل محورًا أساسيًا في المرحلة المقبلة، خاصة أن رفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية يدعم زيادة الصادرات وتوفير موارد إضافية من العملة الأجنبية.

مصطفى مدبولي الصناعة الصادرات مجلس النواب الحكومة

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