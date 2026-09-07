قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى شوبير: جمهور الأهلي على الحلوة والمرة معاه.. وبنشكر دعمهم المتواصل للفريق
لقطة لم تظهر على الشاشة.. شوبير يكشف ماذا فعل قبل ركلة جزاء برشلونة
مهاجمة أهداف معادية في ختام تدريب نسور الحضارة بين القوات الجوية المصرية والصينية.. فيديو وصور
ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الجولة الرابعة.. بيراميدز يتصدر والأهلي وصيفًا
400 درجة في"سنة تانية" و200 بـ"تالتة" تحسم مصيرك بالبكالوريا|ننشر تفاصيل الامتحانات وشروطها
وزير الخارجية: مصر ترفض المساس بسيادة الدول العربية وتدعو للعودة إلى المسار الدبلوماسي
الأرصاد : استمرار ارتفاع درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة
برلمانية: تفعيل مبادرة "علاجك في مصر" يعكس حرص الدولة على مصلحة أبنائها بالخارج
وزير الخارجية أمام الجامعة العربية: رؤية مصرية لتعزيز القدرة الجماعية على حماية الأمن العربي
عربية وأجنبية.. الموعد النهائي لتسجيل رغبات طلاب الشهادات المعادلة
نتنياهو وكاتس يوجهان جيش الاحتلال بشن حرب شاملة ضد مسؤولي السلطة الفلسطينية
هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب شرق السليمانية بالعراق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بتكلفة 60مليون جنيه.. وزيرة التنمية المحلية تعلن التشغيل التجريبي لمجزر العزب بالفيوم

مجزر العزب بمحافظة الفيوم
مجزر العزب بمحافظة الفيوم
أ ش أ

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن التشغيل التجريبي لمجزر العزب بمحافظة الفيوم، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 60 مليون جنيه، وذلك في إطار المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية على مستوى محافظات الجمهورية، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم منظومة توفير اللحوم الحمراء الآمنة وفقًا للاشتراطات الصحية والبيئية المعتمدة.

جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة منال عوض، اليوم "الاثنين" تقريرًا للجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول خضر، مستشار الوزيرة لشئون المجازر والبيئة، وعدد من العاملين بالوزارة، حول نتائج المرور الميداني لمتابعة وتفقد المجازر الحكومية الجديدة والمطورة على مستوى المحافظات.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن مجزر العزب يخدم حوالي 1.2 مليون نسمة من سكان بندر ومركز الفيوم لعدد من المدن والوحدات المحلية والقري وتوابعها.

والمجزر مقام على مساحة إجمالية تبلغ نحو 4200 متر مربع، ويتكون من 10 مبانٍ خدمية، ويضم عنبرًا لذبح العجول بمساحة 650 متر مربع ، وعنبرًا لذبح الأغنام بمساحة 200 متر، إلى جانب المنشآت والتجهيزات اللازمة لتشغيل المجزر بكفاءة.

كما يضم المجزر خطين للذبح بطاقة استيعابية تتراوح بين 60 و70 رأسًا، فيما تصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمجزر إلى نحو 200 رأس يوميًا، بما يعزز قدرته على تلبية احتياجات المواطنين من خدمات الذبح.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن المجزر يضم كرنتينة، وخزانين للمياه بسعة تتراوح بين 90 و100 متر مكعب للخزان الواحد، وخزانًا للمخلفات بسعة 90 مترًا مكعبًا، بما يضمن التعامل الآمن مع المخلفات الناتجة عن عمليات الذبح وفقًا للاشتراطات والمعايير البيئية والصحية، كما تم تزويد المجزر بالبنية الأساسية اللازمة للتشغيل، والتي تشمل غرفة كهرباء رئيسية، وغرفة للمولد، وكشك محول كهربائي، إلى جانب مختلف المرافق والتجهيزات اللازمة لضمان كفاءة واستدامة التشغيل.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن تطوير المجازر الحكومية بمختلف محافظات الجمهورية يأتي في إطار حرص الدولة على الارتقاء بمنظومة الذبح، وتحسين جودة وسلامة اللحوم المتداولة، ورفع كفاءة البنية التحتية والمنشآت، بما يتوافق مع الاشتراطات الصحية والبيئية، ويحقق الاستفادة المثلى من الاستثمارات التي تم ضخها في هذا القطاع.

وشددت الدكتورة منال عوض، على ضرورة المتابعة المستمرة للمجزر خلال مرحلة التشغيل التجريبي، والتأكد من كفاءة جميع التجهيزات والمرافق، والالتزام بالمعايير الفنية والصحية والبيئية، بما يضمن تقديم خدمة آمنة ومنتظمة للمواطنين.

وأكدت أن الوزارة تواصل التنسيق مع المحافظات لاستكمال تشغيل المجازر التي تم تطويرها ورفع كفاءتها، مع العمل على تحقيق أفضل نماذج الإدارة والتشغيل التي تضمن الحفاظ على الأصول والاستثمارات الحكومية، واستدامة الخدمات المقدمة، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.

وزيرة التنمية المحلية التشغيل التجريبي لمجزر العزب محافظة الفيوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 نزل 300 جنيه.. سعر الذهب اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن تعيينات الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

اكسترا نيوز

ربع دخل الأسرة.. المواطن هيدفع إيجار شهري كام للوحدة في سكن لكل المصريين؟

أرشيفية

كوريا الشمالية تفاجئ العالم.. كيم كونج أون يعلن خطوة نووية جديدة

إمام عاشور

مفاجأة.. إمام عاشور المستثنى الوحيد من نظام عقود الأهلي

بيزيرا

موافق على رحيله بشرط.. تطورات أزمة بيزيرا مع الزمالك

جانب من الجولة

محافظ القليوبية يستبعد مدير المدرسة الإعدادية ببرقطا بكفر شكر لعدم جاهزية المدرسة للعام الدراسي

بهاء سلطان

غفوة أثناء القيادة.. مدير مستشفى العلمين يفجر مفاجأة صادمة في حادث بهاء سلطان

ترشيحاتنا

ألحان الموسيقار بليغ حمدى

ألحان بليغ حمدى لوردة وكبار المطربين في أوبرا الإسكندرية

زوجة تعتدي على زوجها بالـضرب

الحبس شهرا لزوجة اعتدت على زوجها داخل المحكمة بطنطا.. ما القصة؟

فتاوى تشغل الأذهان

فتاوى تشغل الأذهان.. هل يجب قراءة سورة البقرة كاملة من مرة واحدة لتحصيل فضلها؟..وما حكم التصوير أثناء الحج والعمرة؟.. وهل يجوز الصلاة في الروضة الشريفة أوقات الكراهة

بالصور

مهاجمة أهداف معادية في ختام تدريب نسور الحضارة بين القوات الجوية المصرية والصينية.. فيديو وصور

صورة من المناورة
صورة من المناورة
صورة من المناورة

«قصة الأسد» تعود من جديد.. نجمات تميزن بـ صيحات شعر التمانينات

«قصة الأسد» تعود من جديد.. أشهر صيحات شعر التمانينات التي خطفت الأنظار
«قصة الأسد» تعود من جديد.. أشهر صيحات شعر التمانينات التي خطفت الأنظار
«قصة الأسد» تعود من جديد.. أشهر صيحات شعر التمانينات التي خطفت الأنظار

هبة كامل تروي أصعب أيام حياتها: عشت كابوس شهر ونصف وشوفت العذاب بعيني واكتشفت معادن الناسl حوار

هبة كامل
هبة كامل
هبة كامل

للانش بوكس صحى.. صدور الدجاج الباردة كبديل للانشون

صدور الدجاج الباردة كبديل للانشون
صدور الدجاج الباردة كبديل للانشون
صدور الدجاج الباردة كبديل للانشون

فيديو

أحلام

أحلام تنشر مقطع فيديو أثناء خضوعها لعملية تجميل لشد الوجه

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من وول ستريت إلى القاهرة.. عدوى مباشرة أم إعادة تسعير للمخاطر؟

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: من التحديات الأُسرية في ظل التحولات الكبرى.. الإلحاد المُوَلَّد بالذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عادي

المزيد