وزير الخارجية أمام الجامعة العربية: رؤية مصرية لتعزيز القدرة الجماعية على حماية الأمن العربي

أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي عن طرح مصر رؤية لتعزيز القدرة الجماعية العربية على حماية الأمن العربي عبر دفع التعزيز والتنسيق والتكامل العربي السياسي والأمني والدفاعي من خلال تفعيل الأطر العربية القائمة.

وقال الدكتور بدر عقب العاطي في كلمة مصر، اليوم خلال افتتاح الدورة الـ 166 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية - "إن هذه ليست أفكارا جديدة بل تستند إلى ما تم التوافق عليه بين كل أعضاء الجامعة العربية، وهي تهدف إلى تجميع الجهود العربية وتحويل الإرادة السياسية المشتركة إلى قدرة لحماية المصالح العربية والتعامل بصورة جماعية مع التهديدات".

وأضاف: " تتفق هذه الرؤية مع مبادرة الأمين لجامعة الدول العربية السيد نبيل فهمي التي طرحها في خطابه إلى وزراء خارجية الدول العربية بشأن تطوير العمل العربي المشترك"، لافتا إلى ضرورة أن يكون هناك حوار شفاف وواضح بشأن ما يواجه المنطقة العربية من تحديات، بعضها يمس الأمن القومي العربي، وبعضها وجودي.

وشدد على ضرورة وجود حزمة من الإجراءات والتصورات والسياسات، بما يضمن وضع رؤية عربية للتعامل مع التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة.