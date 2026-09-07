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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

«قصة الأسد» تعود من جديد.. نجمات تميزن بـ صيحات شعر التمانينات

«قصة الأسد» تعود من جديد.. أشهر صيحات شعر التمانينات التي خطفت الأنظار
«قصة الأسد» تعود من جديد.. أشهر صيحات شعر التمانينات التي خطفت الأنظار
رنا عصمت

عادت أجواء التمانينات من جديد لتتصدر صيحات الموضة والجمال، بعدما أعادت نجمات ومؤثرات إحياء عدد من أشهر صيحات تلك الحقبة، وعلى رأسها «قصة الأسد» التي اشتهرت بالشعر الكثيف، والطبقات المتدرجة، والحجم اللافت.

قصة الأسد من أبرز تسريحات الشعر التي ارتبطت بموضة الثمانينات..

 

وتُعد قصة الأسد من أبرز تسريحات الشعر التي ارتبطت بموضة الثمانينات، حيث اعتمدت على قصات متعددة الطبقات تمنح الشعر كثافة وحجمًا واضحًا، مع خصلات متدرجة حول الوجه، لتمنح صاحبتها إطلالة جريئة ولافتة.

ولم تقتصر عودة تريند التمانينات على الشعر فقط، بل امتدت إلى المكياج والإطلالات والملابس، ما جعل صور النجمات من تلك الفترة تعود للانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مقارنات بين الموضة وقتها وشكلها بعد عودتها من جديد.

تعد قصة الأسد عند السيدات من العلامات التاريخية في حياتهن ، فكانت قصة الأسد من أشهر قصات الشعر والموضة التي كانت تتوق إليها السيدات في فترة الثمانينيات
نجمات تميزن بتسريحة الأسد موضة 2023.. أبرزهن ليلى علوى وصفية العمرى - اليوم السابع
نجمات تميزن بتسريحة الأسد موضة 2023.. أبرزهن ليلى علوى وصفية العمرى - اليوم السابع
تعد قصة الأسد عند السيدات من العلامات التاريخية في حياتهن ، فكانت قصة الأسد من أشهر قصات الشعر والموضة التي كانت تتوق إليها السيدات في فترة الثمانينيات
سماح أنور
تسريحات وقصات شعر كانت جزء من ظهور الفنانات على الشاشة - سكوب إمباير
«قصة الأسد» تعود من جديد أشهر صيحات شعر التمانينات صيحات الموضة والجمال قصة الأسد قصة الأسد من أبرز تسريحات الشعر التي ارتبطت بموضة الثمانينات

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«قصة الأسد» تعود من جديد.. نجمات تميزن بـ صيحات شعر التمانينات

«قصة الأسد» تعود من جديد.. أشهر صيحات شعر التمانينات التي خطفت الأنظار
«قصة الأسد» تعود من جديد.. أشهر صيحات شعر التمانينات التي خطفت الأنظار
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