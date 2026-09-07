كوريا الشمالية تفاجئ العالم.. كيم كونج أون يعلن خطوة نووية جديدة

أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أن تسليح القوات البحرية لبلاده بأسلحة نووية من شأنه أن ينقل أنظمة القتال النووي إلى مرحلة الاستخدام العملي، في أحدث إشارة إلى توجه بيونغ يانغ لتعزيز قدراتها العسكرية في البحر.

وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أكد كيم أن البحرية ستكون قادرة على ردع ما وصفه بـ«أسطول العدو الغازي»، مشيرًا إلى أن سفينة حربية جديدة تستطيع تنفيذ «ضربات انتقامية ساحقة» ضد الخصوم في أي وقت.

وأضاف الزعيم الكوري الشمالي، أن السفينة الجديدة تعكس حجم التطور الذي حققته بلاده خلال عامين أو ثلاثة أعوام فقط، في وقت تكثف فيه بيونج يانج جهودها لتطوير قدراتها البحرية.

وتأتي هذه التصريحات وسط تركيز متزايد من كوريا الشمالية على إدخال أنظمة ذات قدرات نووية إلى قواتها البحرية، دون الكشف عن تفاصيل فنية بشأن طبيعة هذه الأنظمة أو موعد دخولها الخدمة.