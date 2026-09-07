18 مليون حقيبة مدرسية استهلاك الطلاب سنويا.. و8 مليارات جنيه حجم المبيعات

أكد أحمد أبو جبل، رئيس شعبة الأدوات المكتبية، أن مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة في بناء قاعدة صناعية لإنتاج مستلزمات الدراسة، بعدما كان الاعتماد الأكبر في السابق على الاستيراد، مشيرًا إلى أن الصناعة المحلية أصبحت تلبي جانبًا كبيرًا من احتياجات السوق.

وقال خلال لقاء له لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، إن السوق المصرية تستهلك نحو 750 مليون قلم رصاص سنويًا، يتم إنتاج نحو 500 مليون قلم منها محليًا، لافتًا إلى أن جودة أدوات الكتابة المصنعة في مصر أصبحت تلبي متطلبات الطلاب وتنافس المنتجات المستوردة.

وتابع أن الاستهلاك السنوي من الأقلام الجافة يبلغ نحو 800 مليون قلم، بينما يصل الإنتاج المحلي إلى نحو 750 مليون قلم، من خلال 5 مصانع.

وأشار أبو جبل إلى أن مصر تمتلك 3 مصانع لإنتاج الأساتيك، والتي تلبي نحو 30% من احتياجات السوق المحلية، موضحًا أن هناك فرصًا كبيرة للتوسع في الإنتاج المحلي لمختلف مستلزمات الدراسة.

حجم مبيعات الحقائب المدرسية في السوق المصرية

ولفت إلى أن الطلاب يستهلكون نحو 18 مليون حقيبة مدرسية سنويًا، فيما يقدر حجم مبيعات الحقائب المدرسية في السوق المصرية بنحو 8 مليارات جنيه سنويًا.