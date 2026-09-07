جنوب لبنان.. 4 شهداء و20 مصابا في غارات إسرائيلية على عدة بلدات

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الاثنين، سلسلة غارات جوية استهدفت عددًا من البلدات في جنوب لبنان، في ظل تصاعد وتيرة القصف والتوتر العسكري بالمنطقة.

وأفادت مصادر لبنانية بأن الغارات استهدفت بلدات عبرساليم وكفر رمان والنبطية الفوقا، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الحصيلة الأولية للغارات الإسرائيلية على جنوب البلاد بلغت 4 شهداء و20 مصابًا.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ غارات على جنوب لبنان، زاعمًا أنها جاءت ردًا على إطلاق حزب الله طائرتين مسيرتين باتجاه قواته الموجودة في المنطقة الأمنية، مؤكدًا عدم وقوع إصابات بين جنوده.

وقال جيش الاحتلال إن الطائرتين المسيرتين كانتا محملتين بالمتفجرات واستهدفتا قواته، مضيفًا أن قواته باشرت هجمات على مواقع في جنوب لبنان ردًا على ذلك.

وفي سياق متصل، وجه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارًا عاجلًا إلى سكان أحد المباني في دير الزهراني بقضاء النبطية، مطالبة إياهم بالإخلاء، وسط استمرار التصعيد الميداني في المنطقة.